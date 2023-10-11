Особистий шеф-кухар розповів про оригінальну дієту Кріса Гемсворта

Голлівудська зірка переживає величезні зміни в житті після того, як дізнався результат свого тесту на хворобу Альцгеймера.

Кріс Гемсворт кардинально змінив свій спосіб життя після того, як дізнався, наскільки високі ризики захворіти на хворобу Альцгеймера. Він уже повідомив, що буде менше зніматися і змінить режим тренувань. А тепер і його шеф-кухар, Серджіо Перера, розповів, як змінилася дієта Кріса. Про це пише Daily Mail.

Важливо Кріс Гемсворт розповів про виснажливі тренування для нового фільму

Під час зйомок "Месників" Кріс їв шість разів на день. Серджіо відповідав за його дієту. Він не тільки працює на зірку, а й хороший друг його дружини, Ельзи Патакі. Раніше він працював на Тома Круза і Леонардо Ді Капріо.

Останні 10 років він допомагав 40-річному Крісу набрати вагу або схуднути для різних ролей, а тепер відкрив завісу над своїми кулінарними секретами.

Тренування Кріса Гемсворта

"Очевидно, що це великий хлопчик. Для його організму потрібно багато білка", — сказав Серджіо.

"Коли справа доходить до нарощування м'язової маси, він просто їсть багато м'яса та овочів, а також вживає оливкову олію", — зазначив кухар.

Він сказав, що Кріс Гемсворт щодня з'їдав один дуже великий і ситний салат, що складався з сирих і варених овочів, ферментованих продуктів, горіхів, насіння і великої кількості корисних жирів, а також шматок стейка або велику порцію корисних жирів, наприклад, шматок риби.

А потім представив приблизне меню кінозірки, яке забезпечувало його енергією і калоріями на цілий день.

Сніданок

Зелений коктейль із листовою зеленню, фруктами, горіхами, насінням, жирами і морською сіллю.

Йогурт, змішаний зі свіжими ягодами, насінням чіа, мигдалем і медом, або яйця на цільнозерновому тості з авокадо.

Після тренування

Коктейль із рослинним білком, крижаною водою, BCAA і 1 г вітаміну С.

Обід

225 г стейка з овочами.

Другий обід

225 г стейка з філе з овочами.

Вечеря о 19:00

Великий салат із білою рибою та смаженими овочами.

Кріс Гемсворт

Нагадаємо, австралійський актор отримав шокуючий діагноз після проходження генетичного тесту в документальному серіалі National Geographic "Безмежний" минулого року.

Тест показав, що у нього є дві копії гена APOE e4, який пов'язаний із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера.

Після тесту Кріс вніс зміни до своїх і без того великих програм тренувань і тепер більше уваги приділяє здоров'ю свого мозку.