Кріс Гемсворт розповів про виснажливі тренування для нового фільму

Для фільму "Евакуація 2" акторові довелося сильно схуднути.

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Австралійський актор Кріс Гемсворт славиться своєю атлетичною статурою, але йому довелося ґрунтовно схуднути і зменшити свою м'язову масу для свого нового фільму "Евакуація 2". І він розповів, як це йому вдалося, пише GQ.

Для нового фільму Netflix був потрібен новий образ, який відрізнявся від того, що був потрібен для образу Тора. 40-річний актор сказав своєму тренеру, що йому потрібні "менші біцепси" для ролі командос Тайлера Рейка в новому фільмі.

"Тору була потрібна в основному естетична робота з тілом, а для Рейка потрібно було бути меншим", — пожартував Гемсворт в інтерв'ю журналу GQ на початку цього місяця.

Кріс Гемсворт на зйомках фільму "Евакуація 2" Фото: Instagram @chrishemsworth

Також для зйомок у фільмі про Рейка акторові потрібно було багато бігати і стрибати, що з його великою м'язовою масою було б важко. Тож Крісу довелося стати менш "громіздким".

Тренування Кріса Гемсворта

І він зізнався, що виконувати трюки було неймовірно складно. Він зазначив, що це "найдетальніша і найвиснажливіша бойова підготовка, в якій він коли-небудь брав участь".

А оскільки знімання фільму про Тайлера Рейка проходили в Празі, то Кріс Гемсворт дуже страждав далеко від моря, або океану. Його будинок в Австралії розташований поруч із пляжем, тож він щодня займається серфінгом. Актор жартує, що якщо поруч немає "великої води", то він почувається "пришвартованим". Тож під час зйомок він кожні вихідні літав на південний захід Франції, щоб покататися на дошці.

"Мені завжди подобався серфінг. Це одна з небагатьох речей, яка цілком і повністю утримує мою увагу. Щоразу, коли я заходжу у воду, відбувається очищення. Якщо в мене якийсь внутрішній конфлікт або сум'яття, я йду тільки туди", — зізнається актор.

Кріс Гемсворт на прем'єрі

Нагадаємо, у новому фільмі про Тайлера Рейка персонаж Гемсворта, австралійський найманець, повертається до секретних операцій.

Тепер йому потрібно врятувати з в'язниці жінку і двох дітей. У фільмі знімалися Ольга Куриленко, Ідріс Ельба, Гольшифте Фарахані, Адам Бесса, а також Даніель Бернхардт. Прем'єра фільму відбулася 16 червня на Netflix. І на глядачів чекає разюча 21-хвилинна сцена, коли головний герой дряпається по даху потяга, щоб перестрибнути на вертоліт.

Трейлер фільму "Евакуація 2"

А наступного року вийде ще один фільм за участю Кріса Гемсворта: "Фуріоса", це приквел до фільму "Шалений Макс: Дорога гніву". Гемсворту дісталася роль бородатого байкерського воєначальника на ім'я Дементус.

"Я прийшов на цей фільм змученим. Я подумав: "Як мені пройти через це?". Але на першому тижні репетицій раптово відбулося відродження моєї творчої енергії. Це був найкращий досвід у моїй кар'єрі, і я найбільше пишаюся цим", — зазначив актор.

Раніше тренер Кріса Гемсворта розповів секрети його диво-дієти. Серхіо Перера стежить за дієтою Кріса Гемсворта вже багато років.

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