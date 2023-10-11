Як доглядати за руками восени: дерматолог дала 5 порад, які збережуть молодість шкіри

Осіннє похолодання приносить перші неприємності: шкіра стає сухою, червоніє, з’являються подразнення. Найбільш незахищеними є наші руки, адже вони постійно відкриті та завжди в контакті з навколишнім середовищем. Ексклюзивно для Фокуса дерматолог Інна Цимбаленко розповідає, як захистити шкіру рук у холодну пору року.

Основні проблеми, з якими стикаються більшість людей восени, — це погіршення стану шкіри рук. Вона стає шершавою, неприємною на дотик, пече при контакті з водою, з’являються тріщинки. Чи можна попередити цей стан, та як правильно доглядати за руками в холодну пору року, щоб зберегти здоров’я, красу та молодість шкіри. Про це Фокусу розповідає лікар-дерматовенеролог Інна Цимбаленко.

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Фото: Freepik

Змінюються погодні умови: зниження температури, підвищена вологість та холодний вітер, пересушене повітря у квартирах та офісах — усі ці фактори сприяють порушенню захисної функції нашої шкіри. Шкіра рук починає надмірно втрачати вологу та захисний бар’єр, тому з’являється сухість, почервоніння, лущення, а інколи навіть зʼявляються тріщинки. Все це завдає неабиякого дискомфорту. Тому в цей період шкіра рук потребує особливого догляду. Ви можете допомогти їй, дотримуючись простих правил:

застосування лавантів/синдетів (очищуючі гелі, які не містять подразнюючих речовин) для очищення шкіри, щоб запобігати пересушуванню шкіри;

застосування пом’якшучих, зволожувальних засобів-емолієнтів.

"Вони допоможуть підтримати захисну функцію шкіри та відновити барʼєр, щоб волога не втрачалась і ручки були мʼякі та зволожені. Ці засоби можна придбати у вигляді крему, бальзаму або молочка. Вони продаються в аптеках. На холодну пору року я б радила віддавати перевагу щільнішим текстурам крему, але якщо не комфортно, то можна взяти бальзам або молочко", — радить Інна Цимбаленко.

Використовувати ці засоби потрібно мінімум 3-4 рази на день. Через те, що вони необхідні протягом дня, доречно було б мати маленьку travel-версію, яка була б завжди під рукою. Це те, що буде профілактувати подразнення рук.

Сухість

Фото: Freepik

Восени на шкіру рук впливає купа несприятливих факторів, серед яких холод, сильний вітер, гаряча вода. Вони пересушують шкіру рук та, якщо не слідкувати за цим, можуть викликати доволі неприємні проблеми. Обов’язково використовуйте креми та догляд за шкірою рук, не забувайте про рукавички та не мийте руки у гарячій воді.

"Якщо руки дуже сухі, то є креми з додаванням сечовини, на засобах вона позначається Urea. Маленька порада: для рук краще брати креми з сечовиною 5- 10%, їх можна придбати в аптеці чи замовити в інтернеті", — радить дерматологиня.

Почервоніння

"Якщо ваша шкіра рук схильна до почервоніння в осінньо-зимовий період, то раджу мати в себе в арсеналі додатково так звані Cica-креми. Це такий вид лікувальних кремів, які у своєму складі мають централу азійську та оксид цинку, які будуть гарно зволожувати та заживлювати шкіру. Ці креми представлені у різних дермато-косметичних брендів. Їх потрібно наносити на подразнені ділянки шкіри", — наголошує лікарка.

Таке трапляється, коли ви забуваєте про рукавички та не захищаєте свої руки від холоду. Догляд за руками має бути так само важливим, як і догляд за обличчям. Не забувайте, що вік жінки в першу чергу видають саме руки.

Захист від холоду

Фото: freepik

"Коли на вулиці холодно, потрібно застосовувати cold-креми (креми, які мають щільну текстуру і захищають від подразнення холодом) за 30 хвилин до виходу на вулицю, проте можна нанести емолієнт насиченої консистенції або вазелін – це буде те ж саме", — зазначає Інна Цимбаленко.

В складі деяких cold-кремів є бджолиний віск, тому ті, хто мають алергічну реакцію на мед чи продукти бджолярства, мають уникати використання подібних засобів.

Рукавички

Дерматологиня радить додатково захистити шкіру допоможуть рукавички. Уникайте додаткового подразнення шкіри хімічними засобами, наприклад, побутовою хімією або тривалим перебуванням у гарячій воді. Для цього варто користуватися спеціальними рукавичками, які захистять вашу шкіру від негативного впливу хімічних чи температурних чинників.

Управління стресом

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"Стрес також впливає на стан нашої шкіри, тому ще однією порадою буде навчитися керувати стресом або ж знизити його вплив на ваше життя. Тут доречними будуть медитації або ж техніки розслаблення, заняття улюбленою справою", — радить лікарка.

Якщо ви бачите що стан шкіри погіршується і базова терапія зволожувальними та захисними засобами не дає результату, зверніться до дерматолога. Лікар підбере для вас схему лікування, яка допоможе повернути вашим ручкам м’якість та гарний вигляд.

Нагадаємо, щоб ваші нігті були здоровими та міцними, недостатньо лише косметичних засобів, це поєднання правильного харчування, догляду й захисту нігтів від шкідливих факторів.

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