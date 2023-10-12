"Мені не віриться!": Даніель Салем повідомив про смерть своєї 19-річної сестри (фото)

Що стало причиною трагедії не відомо. Підписники та зіркові колеги висловили своє співчуття в коментарях.

Український ресторатор та телеведучий Даніель Салем, який зараз є військовим ЗСУ і перебуває на фронті, повідомив про страшну трагедію у його родині. Захисник розповів, що померла його молодша 19-річна сестра. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Даніель розмістив архівну фотографію, на якій він у юному віці, а поруч з ним сидить його ще зовсім маленька сестричка.

"Мені не віриться! Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось … у цьому житті! Солодких снів тобі, моя сестро", — підписав знімок Салем.

Шоумен не повідомив, що стало причиною трагедії. Їхня різниця у віці складала 20 років.

У коментарях під постом українські зірки та прихильники висловили співчуття та слова підтримки Даніелю:

"Мої співчуття", — Леся Нікітюк;

"Жах який! Світла пам'ять!" – Юрій Горбунов;

"Боже …. Прийми мої співчуття", — Оля Полякова;

"О боже, брате. Прийми співчуття", – Арам Арзуманян;

"Співчуваємо усією родиною";

"Що трапилось , співчуваю …";

"Тримайтесь ..всі слова зайві";

"Це дуже важко втрачати рідних";

"19 років всього?! Який жах:(((( співчуваю!".

Що відомо про Даніеля Салема

Даніель Салем — український ресторатор та телеведучий. Учасник шостого сезону шоу "Танці з зірками", учасник десятого сезону співочого шоу "Голос країни" та учасник другого сезону шоу "Маска". Ведучий програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". Учасник війни у Лівані, учасник бойових дій у російсько-українській війні.

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