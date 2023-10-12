"Маю повернутися в Україну": Женя Галич скасував тур у США та повертається на фронт (відео)

За словами Жені Галича, ситуація в країні змінюється кожного дня і за наказом військового керівництва він повинен повернутися.

Український рок-музикант, лідер рок-гурту O.TORVALD Женя Галич, який захищає Україну в лавах ЗСУ, був змушений скасувати виступи в США та Канаді через напружену ситуацію в рідній країні. Після наказу військового керівництва він має повернутися в Україну. Про це повідомила івент-компанія ATLAS Entertainment в Instagram.

"Друзі, змушені повідомити вам не надто приємну новину: Женя Галич, на жаль, не зможе доєднатися до благодійного туру Північною Америкою з гуртом Друга Ріка, який стартує вже завтра, 12 жовтня", — повідомляється в офіційній заяві, опублікованій 11 жовтня.

Галич є військовослужбовцем ЗСУ. Відомо, що він закінчив Полтавський військовий інститут зв’язку.

"Ситуація в країні змінюється кожного дня і за наказом військового керівництва я маю повернутися в Україну", — заявив Женя Галич.

Усі концерти в рамках туру відбудуться, але за участю тільки гурту Друга Ріка.

"Женя неодноразово повторював, що доки в країні діє воєнний стан, в першу чергу він військовий, а вже після — артист і музикант", — зазначено у дописі.

В офіційній заяві також повідомляється, що частина коштів від концертів буде спрямована на закупівлю дронів для наших військових.

"Відсьогодні усі квитки — fully refundable. Ви зможете повернути їх через сайт квиткового оператора, проте, таки відвідавши концерти, ви зробите чималий внесок у наш збір, який спрямований на купівлю 100 FPV-дронів для наших військових", — підкреслюється в заяві.

Раніше повідомлялося, що "Дизель" із групи Green Grey вступив до лав ЗСУ. До нього приєднався фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич.