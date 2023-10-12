67-річна Кім Кетролл показала фігуру в тілесному боді (фото)

Акторка із задоволенням позувала в рекламі спідньої білизни, а також назвала свою улюблену річ із нової колекції бренду Кім Кардаш'ян.

Англоканадська акторка Кім Кетролл, найбільше відома глядачам за роллю Саманти Джонс із серіалу "Секс і місто", стала однією з учасниць рекламного кампейну нової колекції бренду коригувального одягу Кім Кардаш'ян Skims. Раніше вона представила чорний комплект і коротку сукню, а тепер бренд опублікував усі знімки Кім, де, вона серед іншого, позує в боді тілесного кольору. Крім нього, на ній блискучі колготки і чорні туфлі на шпильці.

Важливо Кім Кетролл прокоментувала своє повернення до ролі Саманти Джонс

Вона також продемонструвала "безшовне боді до середини стегна" Skims кольору онікса, яке продається за 72 долари, у ще одному спекотному знімку.

Ще на одному фото Кім — у м'якій довгій сукні-комбінації. Її волосся спадає хвилями на плечі, а акцентності образу додає яскраво-червоний манікюр.

"Вражаюче! Культурна ікона @KimCattroll оформляє свої улюблені Skims", — свідчив підпис до посту.

5,3 мільйона підписників акторки оцінили фото, і багато хто з них залишив схвальні коментарі під публікацією:

"Це ідеально", "Це чудовий крок. Кім — культова і завжди чудова", "Саманта Джонс усе ще зрозуміла".

У рекламній кампанії до Кетролл також долучилися модель і акторка Барбі Гарі Неф, співачка й акторка з Бель-Ейра Коко Джонс, акторка Лана Кондор "Усім хлопчикам, яких я кохала раніше" та володарка "Греммі", співачка й авторка пісень Неллі Фуртадо.

Говорячи про роботу з брендом, Кім згадала і про свою улюблену річ з колекції.

"Було дуже приємно вибрати для кампанії мої улюблені образи Skims, а найбільше мені сподобалося боді до середини стегна. Це феноменально. І це змушує мене почуватися впевнено щоразу, коли я його ношу", — зазначила вона.

Кардаш'ян спочатку запустила Skims у червні 2019 року, і початкова назва лінії була Kimono. Перша назва бренду викликала багато суперечок, а підприємця звинуватили в культурному привласненні. Пізніше, у серпні того ж року назву компанії змінили на Skims, і відтоді вона залишається такою.

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