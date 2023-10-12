Рідкісне фото: Сальма Гаєк привітала пасинка з днем народження

У Сальми з 17-річним Огюстеном, сином супермоделі Лінди Євангелісти, склалися дуже теплі стосунки.

57-річна мексикано-американська акторка, кінорежисерка та продюсерка Сальма Гаєк, яка є дружиною французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, зворушливо привітала свого пасинка Огюстена з його 17-річчям на сторінці в соцмережі.

Знаменитість опублікувала фото юнака з його батьком, а також відео, де він стрибає з яхти у воду.

"З днем народження, Огі, ти таке благословення в нашому житті. Нехай твоя енергійна натура зробить фурор цього року. 💙@augenator", — підписала вона пост.

Огюстен — син супермоделі Лінди Євангелісти і Піно. Дізнавшись про вагітність подруги, Франсуа-Анрі кинув її і пішов до Сальми Гаєк, з якою одружився 2009-го. Вона завагітніла через три місяці після того, як супермодель народила хлопчика. На момент весілля Гаєк і Піно їхній доньці Валентині було вже два роки.

Валентина — єдина рідна дочка Сальми Гаєк

Євангеліста п'ять років приховувала ім'я батька своєї дитини, але потім вирішила зажадати з нього аліменти.

Хоча Лінда провела більшу частину свого життя на подіумі і перед камерами, вона виховувала сина в манері, протилежній до її юності, і далеко від уваги громадськості. Август не має публічних акаунтів у соціальних мережах і рідко з'являється на сторінці Євангелісти в Instagram.

Однак 2022 року він приєднався до своєї матері на показі мод Fendi Spring 2023 у Нью-Йорку. Наступного року Огюстен і Лінда також відвідали другу щорічну вечерю "Турбота про жінок" . Співголовами заходу виступили батько підлітка Піно і його мачуха Сальма Гаєк.

В останньої склалися теплі стосунки не тільки з хлопцем, а і з його знаменитою матір'ю, а Лінда тепло відгукувалася про актрису.

Раніше Фокус писав, що у Лінди Євангелісти виявили рак.