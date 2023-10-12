Принцесі Шарлотті та її братам буде важко знайти собі пару, — експерт

Після всього, що стало відомо про королівську сім'ю Великої Британії, експерт сумнівається, що дітям принца Вільяма і Кейт Міддлтон вдасться знайти кохання.

Останні роки королівську сім'ю Великої Британії обговорювали на ток-шоу, про неї було знято серіал "Корона", вийшли мемуари принца Гаррі, тож секретів уже практично не залишилося. І зараз королівські експерти обговорюють, як це все вплине на дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Адже коли-небудь Вільям стане королем, а його старший син буде спадкоємцем і йому доведеться шукати собі супутницю життя. Про це пише News.com.au.

Королівський оглядач Даніела Елзер вважає, що принц Вільям і його дружина роблять усе, щоб усі плітки і скандали не впливали на їхню сім'ю та їхніх дітей.

"Принц і принцеса явно прихильні до того, щоб зробити психічне здоров'я основоположною частиною своєї роботи, і вони заслуговують на безліч золотих зірок за те, що ще десять років тому вважали надто суперечливою галуззю, щоб у неї могла вникати Його Королівська Високість", — зазначила Даніела.

Королівська родина Фото: Getty Images

Але вона вважає, що тиск Фірми, або королівського престолу і титулів, чинить не найкращий вплив на психіку членів королівської сім'ї.

"Якщо вони хочуть, щоб їх сприймали всерйоз, їм доведеться знайти спосіб визнати дуже складні й заплутані стосунки між Фірмою та психічним здоров'ям її членів", — повідомила Даніела.

Тому що "принаймні це почне впливати на здатність Віндзорів наймати співробітників", вважає експерт, маючи на увазі той факт, що юні члени королівської сім'ї дорослішають і скоро почнуть заводити власні стосунки. Практика показує, що найкомфортніше почуваються ті королівські особи, які тримаються подалі від двору.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта Фото: Getty

"Уявіть собі майбутнє, коли принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї зустрічаються і шукають партнерів. Яка розсудлива доросла людина охоче віддасть своє життя, свою свободу і свою автономію заради того, щоб приєднатися до сім'ї та сімейного бізнесу, членство в яких неодноразово викликало в нових членів почуття самогубства?", — ставить собі запитання Даніела, натякаючи на заяву Меган Маркл про те, що вона страждала, будучи робочим членом королівської сім'ї, і навіть думала про самогубство.

Ці речі, можливо, відправили в кошик "занадто складно" (або "занадто складно, занадто небезпечно, занадто ризиковано"), але в них понад 60 співробітників, і вони перебувають у процесі наймання першого в історії генерального директора королівського дому.

Кейт Міддлтон і принц Вільям із дітьми Фото: Getty Images

"Заради бога, виберіть пару помічників і делегуйте повноваження. Створіть комісію або робочу групу і групу випускників Голдсміт-коледжу, які зможуть вигадати презентацію PowerPoint, або сім способів знайти спосіб публічно розв'язати ці нерозв'язні жодним чином проблеми", — дає пораду Даніела.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що хоч діти принца і принцеси Уельських мають титул принца або принцеси, але все могло б бути зовсім інакше, якби покійна королева Єлизавета II не внесла деякі зміни.