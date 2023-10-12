Актриса Гелена Бонем Картер зустрілася з королевою Каміллою

У гучному серіалі "Корона" Гелена виконала роль принцеси Маргарет. Тож зустріч уже назвали візитом принцеси до королеви.

Відома британська акторка Гелена Бонем Картер зустрілася з королевою Каміллою на прийомі в Кларенс-гаусі — на тлі скандалу Netflix через сцени з привидами принцеси Діани в серіалі "Корона". У гучній телесазі Картер виконала роль принцеси Маргарет. Про це пише Daily Mail.

76-річну дружину короля Чарльза, одягнену в ефектну шовкову сукню з павичевим принтом вартістю 599 фунтів від Фіони Клер, сфотографували поряд із 57-річною британською акторкою, яка зіграла принцесу Маргарет у третьому і четвертому серіалах драми Netflix.

Гелена Бонем Картер і королева Камілла Фото: Getty Images

Гелена в яскравій квітковій сукні та перловому намисті зробила глибокий реверанс, вітаючи сяючу королеву.

У січні акторка припустила, що тепер популярний серіал Пітера Моргана, який заснований на королівській сім'ї, але також переплітається з вигаданими сюжетними лініями, наздогнав більш пізні часи та має підійти до кінця.

Це сталося після того, як рішення Netflix дозволити примарі принцеси Діани з'явитися перед її колишнім чоловіком принцом Чарльзом і покійною королевою у фільмі "Корона" було розкритиковано королівськими експертами як "глибоко несмачне".

Утім, серіал, найімовірніше, на прийомі в Лондоні, який був організований з нагоди 30-річчя Фонду Forward Arts Foundation, не обговорювали.

Фонд сприяє популяризації, розумінню та насолоді поезією у Великій Британії та Ірландії.

Королева Камілла виглядала розслабленою, позуючи для фото і розмовляючи з акторкою Геленою Бонем Картер, незважаючи на її роль у скандальній драмі Netflix.

До Камілли також приєдналися попередні лауреати премії Forward Prizes for Poetry, зокрема поет Саймон Армітідж, акторка Карен Брайсон і зірка серіалу "Корона" Наташа Макелхон.

Гелена сказала, що вона велика шанувальниця поезії і їй подобається, що королева Камілла поділяє цю пристрасть.

За словами зірки "Гаррі Поттера" поезія "терапевтична і корисна для психічного здоров'я".

У бесіді з The Guardian на початку цього року Гелену запитали, чи вважає вона, що мемуари принца Гаррі "Запасний" полегшать творцеві Моргану написання сценарію "Корони" тепер, коли в нього є звіт із перших рук про нещодавню королівську драму.

"Мені слід бути тут обережною, але я не думаю, що їм слід продовжувати. Я беру участь у цьому, і мені подобаються мої епізоди, але зараз все зовсім по-іншому. Коли "Корона" починалася, це була історична драма, а тепер вона врізалася в сьогодення. Але це їхня справа", — відповіла Гелена, яка змінила Ванессу Кірбі в ролі принцеси Маргарет.

Гелена Бонем Картер і королева Камілла Фото: Getty Images

Леслі Менвілл взяла на себе роль після Гелени в п'ятому і шостому серіалах королівської драми.

2020 року Гелена заявила, що на "Короні" лежить "моральна відповідальність" нагадати глядачам, що вони дивляться не документальний фільм, і повідомила офіційному подкасту шоу, що це "драматизація".

Трейлер останнього сезону "Корони"

За останній рік, коли серіал почав знімати останній сезон, що наближається до нинішньої епохи, він зазнав безлічі критичних зауважень, від звинувачень у вигадці до переосмислення подій.

Колишній прем'єр-міністр сер Джон Мейджор розкритикував серіал торік після того, як у ньому було показано, що король Чарльз — тодішній принц Уельський — закликав сера Джона переконати королеву зректися престолу.

Сер Джон сказав, що ці сцени "завдадуть глибокого болю сім'ї, яка досі сумує за тією самою людиною, на житті якої була заснована вся драма".

Колишній прем'єр-міністр Лейбористської партії Тоні Блер також назвав сюжет "повною і абсолютною дурницею".

Також серіал звинуватили в байдужості за відтворення сцени аварії, в якій загинула принцеса Діана.

Шостий сезон "Корони" буде доступний на Netflix з 16 листопада.