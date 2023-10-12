Екстравагантні аромати для Шарлен і класика для Меган Маркл: улюблені парфуми королев і принцес.

Жоден модний образ не може бути завершеним без особливого аромату. І члени королівських сімей дуже ретельно підбирають парфуми, якими користуються протягом багатьох років.

"Жодна елегантність неможлива без парфумів. Це невидимий, незабутній і неповторний аксесуар", — говорила Коко Шанель.

Члени королівської сім'ї, здається, з цим згодні, обираючи аромати від провідних виробників, щоб завершити свій індивідуальний образ.

Більшість із них дотримуються середньої ціни в 100-120 фунтів стерлінгів за елітні парфуми, такі як Chanel № 5.

Але, зазвичай ощадлива принцеса Анна має напрочуд дорогий смак. Яким ароматам віддають перевагу королеви і принцеси, пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон

Одеколон Jo Malone Orange Blossom — £118 за 100 мл. Аромат Jo Malone Кейт використовувала на своєму весіллі 2011 року: свічки саме з цим ароматом горіли під час весільної церемонії.

Кейт Міддлтон Фото: Getty

Створений 2003 року аромат Jo Malone описується як сучасний і освіжаючий, а після "теплий і м'який пудровий аромат".

Але сама Кейт носила весняний аромат з нотами білих квітів від британського парфумера Illuminum. Аромат White Gardenia Petals був миттєво розпроданий.

Фото: Соцсети

Його аромат описують, як квіткову суміш із чорної смородини, лілії, гарденії, іланг-ілангу та жасмину.

Покійна королева Єлизавета II

Покійна королева Єлизавета за все своє життя віддавала перевагу трьом розкішним парфумам.

Королева Єлизавета II Фото: Royal Air Force/Twitter

Вона стала прихильницею позачасового класичного аромату Chanel No. 5. 5, отримавши його в подарунок.

Chanel No. 5 Фото: Chanel

У листі 1955 року керівнику адміністрації принца Філіпа Фредеріку Артуру Артуру Монтегю Браунінгу королева написала: "Як завжди, ви виявили саме те, що мені особливо хотілося, і я хочу щиро подякувати вам за подарунок на день народження аромат Шанель. Я вже використовую його і, сподіваюся, від цього пахну ще краще!".

Кажуть, що королева Єлизавета також віддавала перевагу аромату L'Heure Bleue від Guerlain, який люксовий бренд описує як "аромат зупиненого часу". Аромат був створений 1912 року і має пряну цитрусову ноту з пудровим шлейфом.

White Rose від Floris Фото: Соцсети

Третій аромат від Floris London. Він відомий як улюблений парфумерний бренд королеви і навіть отримав королівський ордер.

Її улюбленим ароматом була White Rose від Floris, насичений і яскравий квітковий аромат. Кажуть, що королева одягала його в день свого весілля.

Аромат був випущений в 1800 році і є одним з найстаріших, коли-небудь створених Будинком Floris. У ньому представлені аромати свіжих білих троянд з нотами бурштину, мускусу, ірису, жасмину і фіалки.

Принцеса Діана

У покійної принцеси Уельської було кілька фаворитів, але Penhaligon's Bluebell британського бренду був улюбленим ароматом Діани впродовж усього її дорослого життя.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

В ароматі присутні цитрусові ноти, змішані з есенціями конвалії, жасмину і троянди, а також крапелькою гвоздики і кориці, що робить його ідеальним балансом свіжості, квітів і тепла.

У день свого весілля 1981 року покійна принцеса Уельська носила Quelques Fleurs від Houbiquant: суміш туберози, жасмину, конвалії і троянди.

Quelques Fleurs від Houbiquant Фото: Соцсети

Бренд Houbiquant заснували в Парижі 1775 року, він став парфумерним будинком королівських будинків по всій Європі.

А у своїх мемуарах Spare принц Гаррі розповів, що одним з улюблених ароматів його матері був аромат First від Van Cleef & Arpels.

Перший від Van Cleef & Arpels Фото: Соцмережi

Він назвав парфуми з нотами гіацинта, троянди, жасмину, амбри і сандалового дерева "улюбленими маминими парфумами".

Меган Маркл

Часто здається, що Меган Маркл протягом багатьох років брала сторінки з книги краси Діани, але пару також об'єднує вибір ароматів.

Колишня актриса розповіла, що один з її улюблених ароматів — Wild Bluebell від Jo Malone.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Його описують як "ніжну солодкість росяних дзвіночків, просочену нотами конвалії та шипшини, а також соковиту нотку хурми".

Цей улюблений аромат, схоже, нагадує Penhaligon's Bluebell, який любила носити принцеса Діана.

Вони мають безліч однакових нот, включно з цитрусовими квітковими нотами з нотами конвалії, троянди, жасмину і гвоздики.

Ще один аромат, улюблений герцогинею, — одеколони Wood Sage & Sea Salt від Jo Malone.

Wood Sage & Sea Salt від Jo Malone

Меган також розповіла, що їй подобається носити фруктовий аромат Oribe Cote D'Azur.

Його описують як аромат з фруктовими нотами свіжовичавленого лимона, чорної смородини, бергамота і сицилійського апельсина, але з нотами сандалового дерева і свіжої амбри.

Меган також подобається мода від Живанши та її аромат Dahlia Divin.

Принцеса Анна

Принцеса Анна протягом багатьох років залишається вірною Calèche by Hermès.

Принцеса Анна Фото: Getty Images

Це "теплий і чуттєвий" аромат з жіночними нотами дерева, шипру і квітів апельсина та мандарина.

Цей аромат створений 1961 року і є першим від цього модного дому. Коштує він понад 200 фунтів стерлінгів.

Принцеса Беатріс

У 2009 році на 21-й день народження принцесі Беатріс подарували аромат, названий на її честь.

Принцеса Беатріс Фото: Getty Images

Тоді повідомлялося, що одному з провідних парфумерів Парижа було доручено створити унікальний аромат для доньки герцога і герцогині Йоркських, названий просто "Беатріс".

Однак особистість людини, яка подарувала їй парфуми, залишилася в найсуворішому секреті.

Софі, герцогиня Единбурзька

У день весілля з принцом Едвардом Софі вибрала тонкий аромат Romance від Ralph Lauren.

Софі, герцогиня Единбурзька Фото: Getty Images

Аромат Ralph Lauren поєднує в собі чуттєві, оксамитові деревні ноти з прекрасними квітковими нотами і заспокійливими мускусними нотами, створюючи унікальний сучасний квітковий аромат.

Аромат Ralph Lauren

Принцеса Маргарет

Принцеса Маргарет, молодша сестра покійної королеви, користувалася найкращими ароматами.

Принцеса Маргарет Фото: Getty Images

Понад два десятиліття графиня Сноудон носила "Оскар" від Oscar de la Renta.

Створений 1977 року парфум-засновник відомого бренду має різкі квіткові ноти. У ньому поєднуються ноти лаванди, розмарину і гвоздики, а також ноти апельсинового цвіту, персика і гарденії.

Грейс Келлі

Повідомляється, що князь Монако Реньє замовив Fleurissimo від Creed як весільний подарунок для своєї майбутньої нареченої Грейс Келлі.

Грейс Келлі Фото: Getty Images

Fleurissimo вирізняється легким і жіночним ароматом з нотами туберози, ірису та фіалки.

Fleurissimo від Creed

Відтоді американська кінозірка зробила цей аромат своїм фірмовим ароматом. Цей аромат пізніше став фаворитом першої леді Жаклін Кеннеді.

Княгиня Монако Шарлен

Княгиня Монако Шарлен має дорогий смак, коли справа стосується парфумів.

Княгиня Шарлен Монако Фото: Getty Images

Шарлен почала використовувати Extraordinaire Camelia 209 під час своїх заручин.

Екстраординар Камелія 209

Його аромат описують, як "поєднання двох сортів камелії з індійським кардамоном, рожевим перцем, китайським чаєм, кедром, мускусом, лимоном і ваніллю".

Королева Іспанії Летиція

Королева Іспанії Летиція відома своїм бездоганним смаком. Мати двох дітей віддає перевагу французьким парфумам Eau Du Soir від Sisley.

Королева Іспанії Летиція Фото: Getty Images

Ці парфуми виділяються цитрусовими нотками і чистим ароматом, який тримається годинами.

Eau Du Soir від Sisley

Люксовий бренд описує аромат як "прогулянку садами Алькасара в Севільї, Іспанія, у сутінках, коли квітка Сірінга виділяє свій аромат", що робить його ароматом, придатним для іспанської королівської сім'ї.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найцікавіші осінні образи Кейт Міддлтон.