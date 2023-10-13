Дженніфер Лопес демонструє манікюр на жовтень 2023 (фото)

Знаменитість зробила ставку на класику та коротку довжину нігтів.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала манікюр на жовтень 2023 року. Знімками своєї нової роботи для зіркової клієнтки ділиться нейл-майстер Том Бачик в Instagram.

Дружина оскароносного актора Бена Аффлека всередині осені обрала бордовий відтінок манікюру. Том Бачик зробив їй однотонне глянцеве покриття на короткі нігті, відмовившись від будь-якого дизайну та камінців.

Новий осінній манікюр американської знаменитості поєднувався з її розкішними каблучками. На фото Джей Ло постала в чорному костюмі у світлу смужку з глибоким декольте. До осіннього образу вона додала капелюха та підвіску.

Волосся артистки було укладене локонами. Вона зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

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Дженніфер Лопес

Зазначимо, що клієнтами Бачика стають багато знаменитостей, серед яких Селена Гомес, Олівія Родріго, Нікола Пельтц тощо. А нейл-майстер часто показує свої роботи у соцмережах, чим задає тренди на модні покриття нігтів.

Нагадаємо, співачка Селена Гомес демонструвала манікюр для зустрічі осені 2023.

Також Фокус писав про бʼюті тренди на осінь 2023 року.