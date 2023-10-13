Скарлетт Йоганссон похвалила Памелу Андерсон за відмову від макіяжу

Зірка "Рятівників Малібу" останнім часом виходить у світ, демонструючи свою природну красу без мейкапу.

38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон похвалила "потужний" вибір Памели Андерсон, 56, відвідати Тиждень моди в Парижі 2023 без макіяжу. Про це пише Popsugar.

"Я вважаю, що це точно інше — бачити людину, яка перебуває на очах громадськості, жінку, яка йде на показ мод чи великий захід без макіяжу. Просто це дуже відрізняється від того, до чого ми звикли", – сказала виданню зірка фільму "Ми купили зоопарк".

"Це потужне повідомлення для жінок — побачити це, незалежно від того, чи наслідують вони їхній приклад, чи будь-який ефект. Для жінок дуже важливо бачити, як інші жінки відкидають стандартні норми краси", — додала Скарлетт.

На вихід Памели Андерсон також відреагувала 64-річна акторка Джеймі Лі Кертіс.

"Революція природної краси офіційно розпочалася!" – написала зірка екрану.

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Памела Андерсон

"Ця жінка з’явилася і зайняла своє місце за столом, не маючи нічого на обличчі. Я настільки вражена і приголомшена цим актом мужності та повстання", – додала вона.

Памела Андерсон Фото: Скриншот

Нагадаємо, Памела Андерсон стала обличчям нового рекламного кампейну відомого ювелірного бренду.

Також Фокус писав про іншу появу Памели Андерсон без макіяжу на публіці.