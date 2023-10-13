Принц Вільям та Кейт Міддлтон розповіли про улюблені емодзі

Королівське подружжя відвідало низку заходів до Дня психічного здоровʼя 2023, який відзначили 10 жовтня.

Кейт Міддлтон та принц Вільям розкрили, які емодзі вони найчастіше використовують під час обміну повідомленнями. Про це повідомляє New York Post.

"Мені сказали не називати баклажани, тому я повинен вибрати щось інше", — відповів майбутній король Великобританії на запитання про звички на емодзі.

"Це був би баклажан, але я кажу зараз — тому що я маю бути зовсім дорослим — це той, у якого очі то вгору, то вниз, а рот відкритий", — додав Вільям щодо частого використання цього емодзі.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Принцеса Кейт зізналася, що часто користується "емодзі із плачучим смайлом. Схоже на істеричний сміх, коли щось пішло не так".

Цього тижня королівська пара була в Бірмінгемі для інтерв’ю в рамках Всесвітнього дня психічного здоров’я та спільно з радіостанцією провела форум психічного здоров’я. Кейт Міддлтон також відвідала університет у Ноттінгемі, де поспілкувалася зі студентами.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Уельська обрала світло-бежевий жіночний образ для візиту в Ноттінгем.

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