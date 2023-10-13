Батько Брітні Спірс не бажає читати її мемуари: відома причина

Джеймі Спірс заявив, що знає правду про їхню спільну історію.

Джеймі Спірс, батько американської поп-співачки, акторки, танцівниці, авторки пісень, володарки премії "Греммі" Брітні Спірс, не занепокоєний змістом її майбутніх мемуарів "Жінка в мені". Він навіть не збирається читати книгу, повідомляє TMZ.

Джерело, близьке до сім'ї Спірс, розповіло виданню, що Джеймі не хвилює те, що Брітні говорить про нього у своїх мемуарах, тому що вона вже розгромила його як у суді, так і в соціальних мережах, одного разу заявивши, що сподівається, що її батько проведе залишок свого життя у в'язниці.

Хоча Джеймі був далеко не ідеальним батьком у роки становлення Брітні, він у складний період став її опікуном. Ця опіка тривала 13 років. Однак адвокат Брітні Метт Розенгарт заявив, що Джеймі в цей час скористався її фінансовими перевагами. Проте Розенгарту не вдалося стягнути з Джеймі будь-які кошти, головним чином тому, що більша частина витрат була схвалена судом.

Спірс не зацікавлений у змісті мемуарів Брітні і вважає, що вже знає правду про їхню спільну історію. Книжка Брітні, вихід якої заплановано на 24 жовтня, може заінтригувати деяких читачів, але Джеймі не збирається її читати, оскільки йому нема чого буде навчитися.

Ба більше, колишня дружина Джеймі Лінн і молодша сестра Брітні Джеймі Лінн уже випустили мемуари, в яких Джеймі зображується як "відсутній батько", який бореться з алкоголем.

Нагадаємо, 6 жовтня повідомлялося, що батько Брітні Спірс потрапив до лікарні у важкому стані. За останній рік Джеймі Спірс опиняється в лікарні вдруге.