"Без гіпсу": 7-річній доньці Олени Кравець зробили операцію за новою технологією (фото)
Ведуча Олена Кравець написала слова вдячності лікарю, який дуже швидко і професійно допоміг її дитині.
Українська акторка, лідерка телешоу "Жіночий квартал" та ведуча Олена Кравець опублікувало фото її 7-річної доньки з лікарні. На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, що місяць тому її Катруся каталася на самокаті, впала і зламала руку.
Через травму дитині довелося робити операцію. Її доньці дуже допомогли в лікарні Охматдит, з Катрусею все гаразд.
У дописі Олена Кравець розповіла про лікаря, який робив її доньці операцію та подякувала фахівцю за допомогу.
"Я хочу залишити цей пост тут на знак вдячності людині, яка дуже швидко і професійно допомогла нам тоді. На фото — Катя позавчора у новій шапці та шарфі, не хотіла знімати. І вона ж в день перелому після операції. Зверніть увагу, без гіпсу!" – написала Олена.
За її словами, доньці зробили операцію за новою технологією, яка пришвидшує процес зростання кісток навіть без необхідності носити гіпс.
"Пан Власій, ми вдячні вам до неба! Як одужаємо-прийдемо фотографуватись з вами, як з зіркою!", — пообіцяла Кравець.
Нагадаємо, Олена Кравець розповіла, як Володимир Зеленський змінився на посаді президента.