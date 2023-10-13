Знаменитий клатч у вигляді голуба змінив колір "пір'я" (фото)

Клатч у вигляді голуба, який прогримів 2022 року, представлений у нових кольорах. Серія, створена художницею Антеєю Гемілтон, складається всього з 20 штук.

Британська художниця Антея Гемілтон створила спеціальну обмежену серію знаменитої сумки Pigeon Clutch, яку вигадав і втілив у життя дизайнер і засновник однойменного бренду Джонатан Андерсон, ідеться на сторінці JW Anderson у соцмережі.

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Мова про клатч у вигляді голуба, який так любила Керрі Бредшоу із сиквела серіалу "Секс і місто".

20 голубів мають схожу, але ексклюзивну розмальовку, яка не повторюється, тому малюнок кожної сумочки унікальний. Вони представлені на виставці "On Foot" в лондонській галереї Offer Waterman, де їх можна придбати.

Як з'явилася сумочка Pigeon Clutch

Джонатан Андерсон спочатку показав клатч у вигляді голуба як частину своєї чоловічої колекції осені 2022 року, коли у світі вирував коронавірус.

"Я хотів, щоб у колекції був елемент чогось трохи безглуздого, що контрастує з ситуацією того часу. Мода дає нам чудовий спосіб піти від реальності. Крім того, голуби за своєю суттю настільки непривабливі, що кумедно перетворювати їх на функціональний предмет, наприклад, клатч, який зазвичай вважається досить гламурним", — зізнався він.

Клатч повністю надрукований на 3D-принтері, у ньому немає жодних дорогих елементів оздоблення. Однак ця річ викликала фурор. Реакція була настільки масовою, що Андерсон вирішив запустити цей клатч у виробництво.

"Голуби — такий кумедний символ у ландшафті столичного життя, який так легко впізнаваний і зрозумілий городянам практично в кожному місті світу. Вони дійсно найуспішніший птах!", — говорив дизайнер.

За словами модної ілюстраторки Дженні Волтон, цей клатч складно назвати практичним. У нього не поміститься телефон, проте в ньому достатньо місця для карток, готівки, ключів, помади і запальнички.

"Сумка-голуб не претендує на роль найпрактичнішої речі у вашому гардеробі. Це виходить за рамки корисності", — зазначила Волтон.

На думку ілюстраторки Дженні Волтон, клатч-голуб — річ непрактична, але стильна Фото: Jenny Walton/Instagram

Наразі ця сумка є однією з найдослідженіших і найпопулярніших сторінок товарів на веб-сайті бренду, а відвідуваність цієї сторінки зросла майже втричі відтоді, як з нею була помічена Сара Джессіка Паркер.

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