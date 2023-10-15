Зарізали після погроз: в Ірані вбили відомого режисера та його дружину (відео)

Даріюшу Мехрджуї було 83 роки. Його вважали піонером нової хвилі іранського кіно 1970-х.

В іранському Тегерані було знайдено вбитим одного з найвідоміших кінорежисерів Ірану Даріюша Мехрджуї та його дружину. 83-річного режисера і його дружину Вехіде Мохаммадіфар знайшли зарізаними в їхньому будинку. До цього режисер отримував погрози. Про це пише The Sun.

Даріюш Мехрджуї найбільш відомий як піонер нової хвилі іранського кіно 1970-х років.

Тіло 83-річного Даріюша виявила його донька Мона, коли завітала до будинку батька ввечері.

Повідомляється, що режисер і його дружина публічно скаржилися на погрози, які надходили від аноніма. Зловмисник погрожував зарізати їх ножем. Також їхній будинок був пограбований.

Офіційне іранське інформаційне агентство IRNA повідомило, що влада розслідує вбивства, але поки не висловила жодних припущень про мотиви.

"Під час попереднього розслідування ми встановили, що Даріюш Мехрджуї і його дружину Вахіду Мохаммадіфар було вбито множинними ножовими пораненнями в шию", — сказав Хоссейн Фазелі-Харіканді, головний суддя провінції Альборз недалеко від Тегерана.

Вони повідомили, що нападник невідомий, але зараз поліція розслідує, від кого надходили погрози.

Даріюш Мехрджуї був критиком режиму

В інтерв'ю, опублікованому сьогодні місцевою газетою, дружина режисера розповіла, що їй погрожували, а їхній будинок пограбували.

Даріюш Мехрджуї був одним із найвідоміших іранських режисерів. Його фільм 1969 року "Корова" став одним із перших фільмів нової хвилі іранського кіно і приніс йому міжнародне визнання.

Сцена з фільму "Корова"

Крім свого першого тріумфу, найпомітнішими фільмами Мехрджуї є "Містер Легковірний" (1970), "Цикл" (1977), "Лейла" (1997) і багато інших.

Серед його численних нагород — "Срібний Г'юго" на Чиказькому кінофестивалі 1998 року і "Золота раковина", отримана на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні.

Мехрджуї провів більшу частину своєї кар'єри, виступаючи проти державної цензури, і був відвертим критиком ісламського режиму Тегерана.

Минулого року він публічно розкритикував уряд за заборону його останнього повнометражного фільму "Неповнолітній".

Мехреджуї навчався кіномистецтва в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі на початку 1960-х років.

З 1980 по 1985 рік кінорежисер жив у Франції, де працював над документальним фільмом "Подорож до країни Рембо" (1983).

Після повернення до Ірану він здобув перемогу в прокаті з фільмом "Мешканці".

Протягом 1990-х років Мехрджуї також зображував життя іранських жінок у мелодрамах "Сара", "Парі" і "Лейла". В останньому фільмі він розповідав про безплідну жінку, яка спонукає свого чоловіка взяти другу дружину.

Нагадаємо, два роки тому в Ірані було вбито 47-річного кінорежисера Бабака Хоррамдіна. Виявилося, що його зарізали і розчленували його власні батьки. Батько був обурений, що його син так і не одружився. Убивству передувала сварка.