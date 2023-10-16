Тейлор Свіфт офіційно підтвердила нові стосунки (фото)

Зірка сцени та футболіст Тревіс Келсі сходили на побачення в Нью-Йорку.

33-річну американську співачку Тейлор Свіфт помітили на побаченні з новим бойфрендом, футболістом Тревісом Келсі, 34. Про це пише Page Six.

Зіркова пара під час дощової погоди сходила на вечерю в Nobu в Нью-Йорку, тримаючись за руки. Таким чином вони офіційно підтвердили чутки про свій роман.

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Співачка була одягнута в чорну шкіряну мініспідницю, топ та напівпрозору кофтинку. Вона додала до образу червону сумочку на плече. На ногах Тейлор Свіфт були чорні черевики. А своє світле волосся артистка зібрала в зачіску.

Тим часом супутник зірки сцени був одягнутий у світлий костюм з чорною футболкою.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі Фото: Getty Images

Келсі та Свіфт разом сходили на східне узбережжя через два дні після його футбольного матчу проти "Денвер Бронкос".

У зірки НФЛ було кілька вихідних через ранню гру, і очікувалося, що він і Свіфт проведуть час разом цими вихідними.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі Фото: Getty Images

Інсайдер розповів раніше, що Келсі, який постраждав під час гри 8 жовтня, яку Свіфт пропустила, вважає, що співачка є його ключем до успіху.

"Він жартує, що вона — його талісман", — сказало джерело.

Навесні 2023 зірка сцени розійшлася з актором Джо Елвіном після шести років стосунків. Згодом вона почала зустрічатися зі співаком Метті Гілі, проте за кілька місяців також закінчила цей роман.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт продемонструвала сукню за 12 тисяч доларів.

Також Фокус писав про те, що фанати Тейлор Свіфт влаштували хаос на весіллі доньки Енді Мак-Давелл.