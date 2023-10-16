Роберт Паттінсон вирушив на прогулянку наодинці (фото)

Зірку екрану помітили в Лос-Фелісі, штат Каліфорнія.

37-річний англійський актор та модель Роберт Паттінсон вирушив на прогулянку наодинці. Про це пише Just Jared.

Зірка "Сутінок" прогулявся осінніми вулицями Лос-Феліса, штат Каліфорнія.

Для сонячної погоди англійський актор обрав спортивний образ. Його повністю чорний комплект включав сонцезахисні окуляри, футболку, шорти, кросівки, бейсболку та рюкзак.

Під час прогулянки Паттінсон зупинився біля свого автомобіля. Він також носив навушники у вухах, коли прогулювався.

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Роберт Паттінсон

Роберт Паттінсон та модель Сʼюкі Вотергаус, 31, зустрічаються з 2018 року. Пара мало говорить про свої стосунки та рідко зʼявляється разом на публіці, тримаючи особисте життя подалі від камер та запитань журналістів.

До цього актор був у стосунках з колегою зі знімального майданчика "Сутінок" Крістен Стюарт. Втім, вона зрадила його з режисером фільму "Білосніжка" Рупертом Сандерсом.

Роберт Паттінсон та Сʼюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Нагадаємо, дівчина Роберта Паттінсона вийшла у світ у напівпрозорій сукні.

Також Фокус писав про те, що Джеймі Дорнан заздрив Роберту Паттінсону.