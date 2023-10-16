Кім Кардаш'ян зізналася, що стежить за б'юті-контентом у TikTok

Кім Кардаш'ян любить стежити за б'юті-тенденціями і лайфхаками з догляду за волоссям у TikTok, але завжди запитує поради у свого косметолога.

Акторка і засновниця бренду стильної стягуючої жіночої білизни та домашнього одягу SKIMS Кім Кардаш'ян не боїться пробувати лайфхаки з догляду за волоссям, про які вона дізнається в інтернеті, і регулярно розповідає про продукти, які вона бачила у відеороликах на платформі соціальних мереж, хоча вона не знає, наскільки ефективними вони виявляться для неї. Про це пише видання Bang Premier.

"Мені подобається косметичний контент TikTok — я замовляю все що завгодно, наприклад, інструменти для догляду за шкірою та косметичні засоби, а також використовую лайфхаки для волосся, хоча може бути важко зрозуміти, що насправді працює. Я завжди запитую думку свого косметолога про тенденції, і вона дає мені найкращу пораду", — розповіла Кардаш'ян.

Кім Кардаш'ян Фото: Instagram/kimkardashian

На думку Кім Кардаш'ян, турбота про шкіру — дуже важлива частина режиму догляду за собою. Кім, у якої є четверо спільних дітей з колишнім чоловіком репером Каньє Вестом, каже, що спочатку доглядати за шкірою її вчила мама Кріс Дженнер. Тепер вона сподівається прищепити важливість самостійної турботи про зовнішність своїм дітям.

"Я сподіваюся прищепити цю філософію, яка полягає в тому, щоб завжди приділяти час догляду за собою, своїм дітям. Дуже важливо приділяти цей час собі, для розуму, тіла і духу".

Кім також каже, що любить свою власну відновлювальну маску SKKN BY KIM і використовує її двічі на тиждень. Навіть у завантажені вечори вона знаходить 10 хвилин на цю косметичну процедуру.

"Безумовно приємно мати можливість подбати про себе — навіть коли я зайнята, я завжди знаходжу час для догляду за шкірою, особливо вночі", — підкреслила Кім.

При цьому Кардаш'ян зазначає, що використання маски не заважає їй займатися будь-якими іншими справами ні вдома, ні в поїздках.

"Я люблю наносити маски, коли подорожую, в літаку або в готелі в межах підготовки, коли відчуваю, що моя шкіра має трохи тьмяний вигляд, щоб я мала свіжий вигляд на кшталт "мені тільки-но зробили чищення обличчя". перед будь-якою великою подією", — поділилася Кардаш'ян.

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