Еліна Світоліна зворушливо привітала доньку з першим днем народження (фото)

Скай народилася 15 жовтня 2022 року в союзі Світоліної та її чоловіка Гаеля Монфіса.

29-річна українська тенісистка Еліна Світоліна зворушливо привітала доньку з першим днем народження. Рідкісними знімками спадкоємиці спортивна зірка поділилася в Instagram з 1,5 млн підписників.

15 жовтня 2022 року українська спортсменка народила доньку Скай від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса, 37.

"Вітаємо з першим днем народження наймилішу маленьку дівчинку. Нехай твій день буде наповнений сміхом, радістю та багатьма тортами. Ти приносиш стільки щастя в наше життя, і ми вдячні за кожну мить з тобою. За все життя, в якому буде кохання, щастя та нескінченні пригоди. Ми любимо тебе більше, ніж можна передати словами. З днем народження, наш дорогоцінний янголе", — написала уродженка Одеси.

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Еліна Світоліна з донькою Скай

Батько іменинниці також публічно привітав однорічну Скай.

"Твоя посмішка, твій сміх і навіть твої сльози внесли неповторні фарби у моє повсякденне життя. Ти справді освітлила і змінила мій світ. Для тебе, моя маленька і дорогоцiнка, я бажаю всього уявного щастя і всіх чудес, які життя пропонує", — написав Гаель Монфіс.

Гаель Монфіс з донькою Скай

Втім, обличчя дівчинки зіркові батьки не показали прихильникам, зберігаючи її приватність.

"З Днем Народження манюня", — приєдналася до привітань телеведуча Леся Нікітюк.

Зазначимо, що Світоліна та Монфіс почали зустрічатися у 2019 році. Зіркова пара одружилася влітку 2021, а минулого року вони стали батьками доньки Скай.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Нагадаємо, Еліна Світоліна вийшла в півфінал Вімблдона-2023.

Також Фокус писав про першу річницю одруження Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса.