Дієтологи назвали 7 найкращих овочів, які допоможуть зменшити запалення в організмі

Щоб підтримувати здорову іменну систему, здоровий кишківник і зменшити ризик появи небажаного запалення в організмі, важливо мати в раціоні протизапальні продукти, що містять антиоксиданти та клітковину.

Не всі запалення є ворогами. Гостре запалення допомагає вашому організму боротися з різними інфекціями, на відміну від хронічного запалення. Воно зберігається протягом тривалого часу і може бути спричинене різними чинниками, такими як невилікуване захворювання, погане харчування або сон, а також токсичний стрес. "Хронічне запалення, що виникає внаслідок впливу цих тригерів, може створити середовище для виникнення захворювань", — каже дипломована лікарка-дієтологиня Дженіс Чоу. Про це пише Real Simple.

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Фото: Marcelo Verfe/Pexels

Антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали, які з'являються під час постійного впливу негативних чинників довкілля, як-от алкоголь, забруднене повітря, стрес, — пояснює докторка медичних наук, дипломована дієтологиня Енні Заппулла.

"Надмірна кількість цих нестабільних молекул може спричинити довгострокове ушкодження наших клітин, і існують теорії, що такого роду клітинні ушкодження можуть призвести до хронічних захворювань", — каже Чоу. За її словами, деякі вітаміни, мінерали та рослинні сполуки, звані поліфенолами і каротиноїдами, виконують антиоксидантні функції в організмі.

Дослідження показують, що клітковина допомагає зменшити хронічне запалення в організмі. Один зі способів, за допомогою якого клітковина може домогтися цього, — підтримувати рівень pH кишечника, сприяючи зменшенню кількості запальних молекул.

Існує багато поживних овочів, що містять клітковину й антиоксиданти, які потрібно регулярно додавати до свого раціону.

Хрестоцвіті овочі

Хрестоцвіті овочі — це броколі, пекінська капуста, качанна капуста, брюссельська капуста, мангольд, крес-салат, листова капуста і цвітна. Усі вони багаті клітковиною та антиоксидантами: вітамінами С, Е і А, флавоноїдами і, особливо, фітохімічною речовиною (рослинним хімікатом) під назвою сульфорафан, каже Чоу. Сульфорафан допомагає зменшити запалення за рахунок зниження рівня цитокінів в організмі.

Цибуля та часник

Цибуля та часник надають стравам неповторного смаку та аромату, але крім цього вони також дуже корисні для здоров'я людини. За словами Чоу, цибуля та часник лише є хорошими джерелами клітковини, а й містять антиоксиданти у формі вітаміну С, вітаміну А та поліфенолу, що називається фенольною кислотою. "Часник також містить компоненти сірки, які також можуть зменшити запалення", — додає Заппулла.

Темна листова зелень

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Темна листова зелень надзвичайно багата на клітковину та антиоксиданти. За словами дієтологів, антиоксиданти, які вона містить, включають вітамін С, вітамін А, каротиноїди, такі, як лютеїн і бета-каротин, а також поліфеноли, такі, як кверцетин. Вимовте фразу "темна листова зелень", і, найімовірніше, ваш розум миттєво уявить шпинат, капусту і мангольд — і це чудовий вибір. Але Заппулла закликає час від часу виходити за рамки цієї класичної зелені.

"Мікрозелень, яка являє собою незрілу версію шпинату, капусти або броколі, насправді містить у 40 разів більше поживних речовин, ніж їхні аналоги", — зазначає Заппулла. То чому б не посипати ними свою їжу для підвищення поживної цінності.

Фіолетова кукурудза

Яскравий фіолетовий колір цього овоча зумовлений поліфенолом під назвою антоціанін, каже Чоу, і деякі дослідження показують, що це надає фіолетовій кукурудзі додаткових антиоксидантних властивостей порівняно зі звичайною жовтою. У кожному з солодких і соковитих зерен цього сорту кукурудзи також містяться й інші антиоксиданти, як-от вітаміни С, Е і В2, які також є чудовим джерелом клітковини.

Помідори

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Помідори також є овочем із високим вмістом клітковини та антиоксидантів. "Помідори, можливо, єдиний овоч, у якому є всі три види каротиноїдів, лікопін, альфа- і бета-каротини, а також лютеїн", — каже Чоу. Вони також багаті на вітамін С. І Заппулла, і Чоу радять додавати до свого раціону приготовані помідори, оскільки лікопін стає доступнішим для засвоєння організмом, коли ви під час приготування використовуєте олію.

Перець

"Будь-який сорт перцю, чи то болгарський перець, чи то перець чилі, є чудовим джерелом антиоксиданту, вітаміну С і поліфенолу під назвою кверцетин", — каже Заппулла. "Червоний, зелений, помаранчевий і жовтий болгарський перець також містять інші антиоксиданти, як-от вітамін Е, В2 і каротиноїд, званий бета-каротином, та багаті на клітковину", — додає Чоу.

Гриби

Фото: Freepik

Будь то портобелло або білі печериці, ці їстівні гриби мають протизапальні властивості. За словами Чоу і Заппулли, вони містять антиоксиданти, як-от селен, вітаміни B2, B3, поліфеноли, звані фенольною кислотою, і флавоноїди, а також вони багаті на клітковину.

Нагадаємо, ці 5 овочів у жодному разі не можна чистити, щоб не втратити їхню користь.

Раніше Фокус писав про те, що деякі овочі можуть бути шкідливими для вас або не принести вашому організму користь, якщо вживати їх як перший прийом їжі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.