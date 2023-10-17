"Спасибі і до побачення": Міллі Боббі Браун хоче попрощатися з серіалом "Дуже дивні справи"

19-річна акторка каже, що зйомки в серіалі "заважають" їй зайнятися іншими справами і вона готова попрощатися з проектом.

Міллі Боббі Браун заявила, що готова попрощатися з "Дуже дивними справами", оскільки це заважає їй брати участь в інших проектах. Про це пише журнал Glamour.

19-річна акторка опинилася в центрі уваги сім років тому, коли 2016 року її запросили в популярний серіал Netflix на роль Одинадцяти.

Але оскільки проєкт наближається до завершення і готує п'ятий і останній сезон, Міллі каже, що готова залишити його позаду, як закінчення середньої школи.

В інтерв'ю журналу вона сказала, що коли людина відчуває, що готова, вона йде. Актриса зазначила, що зйомки забирають багато часу і заважають їй займатися іншими речами, якими вона "захоплена".

"Це заважає створювати історії, які мені подобаються. Тому я готова сказати: "Дякую і до побачення", — сказала Міллі.

Міллі також розповіла, що виросла на зйомках "Дивних див" і серіал дав їй "інструменти та ресурси, щоб стати найкращою актрисою".

Акторка прямо заявила, що не сумуватиме, бо ніхто не помирає і вона зможе бачитися з усіма, хто став їй близьким під час зйомок фільму.

Актриса Міллі Боббі Браун Фото: Twitter/Netflix

Її колеги по фільму також розповіли про свої почуття з приводу завершення мегахітового серіалу.

Девід Гарбор, який грає Джима Гоппера, поділився схожими думками, сказавши, що коли він починав шоу, "хотів, щоб воно ніколи не закінчилося", але тепер "настав час".

"Настав час нам покинути це гніздо і спробувати інші речі та різні проєкти. І дозволити братам Даффер спробувати різні речі. Я маю на увазі, ці хлопці такі талановиті. Я хочу подивитися, що вони придумають далі. Тож це гірко-солодко, але безумовно настав час", — поділився Харбор.

Гейтен, який грає Дастіна Гендерсона, сказав, що він живе в "глибокому страху" перед фіналом "Дивні дивацтва", тому що "це не тільки було приголомшливо, а й на якийсь час стало чудовою гарантією зайнятості".

Нагадаємо, навесні стало відомо, що зірка серіалу "Дуже дивні справи" Міллі Боббі Браун виходить заміж. Актриса зустрічається з сином відомого музиканта майже три роки.