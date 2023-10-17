Що відомо про Даніеля Нобоа: нового президента Еквадору, спадкоємця бананової імперії та плейбоя

Батько Даніеля, найбагатша людина Еквадору, п'ять разів намагався стати президентом країни, але йому це не вдалося.

В Еквадорі у другому турі позачергових виборів, які відбулися в неділю, новим президентом було обрано Даніеля Нобоа.

Він набрав на 4% більше голосів, ніж його головна суперниця — соціалістка Луїза Гонсалес, протеже колишнього президента Рафаеля Корреа, який живе у вигнанні.

Нобоа стане наймолодшим президентом в історії країни: йому лише 35 років.

Даніель Нобоа і Лавінія Валбонезі Фото: Instagram laviniavalbonesi_

Дострокові вибори в Еквадорі було призначено після того, як у травні попередній президент Гільєрмо Лассо своїм указом розпустив Національну асамблею і пішов у відставку. Лассо звинувачували в корупції, пов'язаній із перевезеннями нафти, і Національна асамблея розглядала питання про його імпічмент. Також його критикували за нездатність впоратися з мафією, яка зробила з Еквадору перевалочний пункт з торгівлі наркотиками.

Президентські вибори в Еквадорі були небезпечним заходом: під час передвиборчої кампанії було вбито одного з кандидатів у президенти, депутата Фернандо Вільявісенсіо. Колишній журналіст прославився своїми антикорупційними розслідуваннями. Підозрюваних у його вбивстві було затримано, але потім їх знайшли вбитими у в'язниці.

Варто зазначити, що президентський термін Даніеля Нобоа становитиме лише 17 місяців — залишок каденції Лассо. На наступних виборах у травні 2025 року він знову зможе балотуватися вже на повноцінний чотирирічний термін.

Фокус зібрав усе, що відомо про Даніеля Нобоа і його бананову імперію.

Хто такий Даніель Нобоа

Даніель Нобоа — нова фігура на еквадорській політичній сцені. Але походить він із дуже відомої та заможної родини.

Його батькові, Альваро Нобоа належить бананова компанія Bonita Bananas. Наразі він керує групою компаній Noboa і корпорацією Noboa, що має понад 110 компаній в Еквадорі та в усьому світі, включно із філіями у США, Антверпені, Римі, Японії, Аргентині та Новій Зеландії.

Альваро Нобоа Фото: Соцмережi

У 1973 році Нобоа заснував Promandato Global S.A., фірму, що об'єднує кілька компаній з нерухомості, яка вважається однією з найбільших фірм Еквадору. У 1988 році він заснував щомісячний журнал Revista La Verdad і Banco del Litoral, один із найнадійніших банків Еквадору.

Альваро Нобоа прославився своєю нетерпимістю до бунтів на своїх бананових плантаціях. Так, одного разу він звільнив 1 200 працівників, які організували профспілку. Також його звинувачували у використанні дитячої праці та корупції.

Але Альваро був і залишається найбагатшою людиною Еквадору. Він брав активну участь у політиці, безуспішно балотуючись на пост президента Еквадору в 1998, 2002, 2006, 2009 і 2013 роках. Однак у 2007 році його обрали депутатом національних зборів. У нього четверо дітей. І Даніелю Нобоа вдалося те, що не вийшло у батька: він став президентом Еквадору.

Деніел Рой Гілкріст Нобоа Азін навчався в Нью-Йорку в престижній бізнес-школі Стерна, у 18 років він заснував власну компанію DNA Entertainment Group, що займається організацією заходів. Його пов'язували з офшорними компаніями в Панамі. Також він працював у компанії свого батька, і заслужено вважається спадкоємцем його бананових мільйонів.

Даніель був одружений на Габріелі Гольдбаум, яка народила йому доньку. Однак 2021 року, після трьох років шлюбу, пара повідомила про розлучення. Причому Нобоа через суд заборонив розголошувати подробиці про своє сімейне життя.

У 2019 році в нього почався роман із відомою в Еквадорі блогеркою Лавінією Валбонезі. Пара одружилася 2021 року. У пари народився син Альваро, а під час президентської кампанії стало відомо, що пара чекає на другу дитину.

Даніель Нобоа і Лавінія Валбонезі із сином Альваро Фото: Instagram laviniavalbonesi_

Лавінія, італійка за батьком, — дієтологиня і бізнесвумен з великою кількістю підписників у соцмережах. Вона виросла на мальовничих Галапагоських островах.

Вона активно допомагала своєму чоловікові завойовувати серця еквадорців, йдучи шляхом Карли Бруні, копіюючи стиль Кейт Міддлтон і принцеси Діани.

Даніель Нобоа і Лавінія Валбонезі Фото: Instagram laviniavalbonesi_

Для неї стилісти навіть підібрали білосніжний гардероб, який контрастував із партійними кольорами її чоловіка.

Політичний курс Даніеля Нобоа

Спокійний і неконфронтаційний стиль Даніеля зробив його популярним, особливо серед виборців віком від 18 до 29 років, які становлять третину електорату.

Випускник Гарвардської школи Кеннеді зосередив свою кампанію на створенні робочих місць, пообіцявши податкові пільги для нових підприємств, а також обіцяючи залучити більше іноземних інвестицій.

Що стосується злочинності, Нобоа пообіцяв посадити найжорстокіших злочинців на плавучі тюремні баржі біля тихоокеанського узбережжя Еквадору. Він також запропонував посилити військову присутність на кордонах і узбережжі, які є пунктами торгівлі кокаїном.

"Еквадор знову стане країною посмішок і миру", — сказав Нобоа. До речі, під час кампанії його прозвали "кандидат у бронежилеті", коли він у серпні з'явився на єдиних передвиборчих телевізійних дебатах у бронежилеті після вбивства Фернандо Вільявісенсіо. Нобоа заявив, що він також отримував погрози.

Даніель Нобоа — "кандидат у бронежилеті"

Симпатичний молодий кандидат швидко став популярним серед молоді. Його фанати викладали відео з картонними "Нобоа" в людський зріст, надрукованими для передвиборчої кампанії: на вечірках, барах і на пляжах.

Вірусне відео з Нобоа

Відео ставали хітами, а Даніель став зіркою.

Проблема з наркотиками в Еквадорі

Тихоокеанські порти Еквадору стали перевалочними пунктами для торговців кокаїном. Наркотики найчастіше возять у ящиках із бананами, основним експортним продуктом країни. Близько 80% кокаїну в Європу потрапляло саме через Еквадор.

Міністр внутрішніх справ країни Хуан Сапата заявив, що Еквадор, розташований між Колумбією і Перу, основними країнами-виробниками кокаїну, потребує міжнародної допомоги для боротьби зі "спільним транснаціональним ворогом".

Рівень убивств з 2019 року зріс уп'ятеро через насильство між місцевими бандами, пов'язаними з мексиканськими наркокартелями і колумбійськими партизанськими угрупованнями.

Нагадаємо, у березні щонайменше п'ятьом журналістам, які працюють на теле- і радіостанціях в Еквадорі, надіслали послання з бомбами, одна з яких вибухнула.