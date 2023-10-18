Позашлюбний син Шварценеггера відреагував на мемуари батька

Джозеф Баена не приховує, що пишається своїм знаменитим батьком.

76-річний американський актор, колишній губернатор Каліфорнії і бодібілдер Арнольд Шварценеггер написав книжку "Будь корисний: сім інструментів для життя", і одним із перших на її публікацію відреагував позашлюбний син знаменитості, 26-річний Джозеф Баена. У сторіс свого Instagram він опублікував фото мемуарів із портретом батька на обкладинці.

"Вітаємо з приголомшливою книжкою!", — підписав він кадр, зазначивши акаунт актора.

Книга Арнольда Шварценеггера "Будь корисний: сім інструментів для життя" Фото: Joseph Baena/Instagram

Мемуари Шварценеггера — це книжка-мотиватор, девіз якої — "єдині обмеження, які справді існують, знаходяться в нашій свідомості". Крім того, в ній відверто описано особисте життя знаменитості, його принципи в житті, сім'ї, вихованні дітей.

Про те, що в Арнольда є позашлюбний син, громадськість дізналася 2011 року. Дитину народила домробітниця Шварценеггерів Мілдред Баена. Спочатку всі думали, що його батьком є чоловік жінки, проте з роками Джозеф ставав абсолютною копією актора, і незабаром приховувати очевидне стало неможливим. Дружина Арні, Марія Шрайвер, яка народила четверту дитину з різницею в тиждень з Мілдред, подала на розлучення.

Джозеф Баена зі своєю матір'ю Мілдред Фото: Скриншот

Шварценеггер визнав свою дитину, надалі купив колишній коханці та синові будинок, а також оплатив йому навчання в університеті.

Пізніше Арнольд назвав свою зраду в шлюбі з Марією "серйозним провалом", але сказав, що Джозеф був променем світла в складній ситуації.

"Те, що я зробив, було неправильно. Але я не хочу, щоб Джозеф відчув, що його не вітають у цьому світі, це зовсім навпаки. Я люблю його, і він виявився незвичайною молодою людиною", — поділився колишній губернатор Каліфорнії в документальному серіалі 2023 року "Арнольд".

Джозеф Баена активно займається бодібілдингом

Хоча Джозеф і Арнольд поділяють любов до бодібілдингу, юнак каже, що не відчуває тиску, щоб піти стопами свого батька.

"Мені не обов'язково займатися акторською майстерністю або бодібілдингом. Я дуже мотивований і цілеспрямований. Я задоволений своїми стосунками з батьком, але ще більше я щасливий від того, що знаходжу радість у тому, що роблю, і що я роблю саме те, про що завжди мріяв", — говорив він в одному з інтерв'ю.

Раніше Фокус писав, що Джозеф Баена пішов стопами свого батька.