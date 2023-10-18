Сім'я Джіджі Хадід звернутися до ФБР після численних погроз

Раніше модель палестинського походження висловилася на захист батьківщини свого батька.

Джіджі Хадід уперше вийшла у світ після того, як написала пост у соцмережах на підтримку Палестини. Її сім'я вже заявила, що вони отримують "погрози смертю" і мають намір звернутися до ФБР. Про це пише Daily Mail.

Незважаючи на серйозну негативну реакцію через висловлювання з приводу ізраїльсько-палестинського конфлікту, 28-річна модель виглядала спокійною, коли її бачили в Нью-Йорку, і навіть доброзичливо показала присутнім великий палець вгору.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Повідомляють, що Хадід та її сім'я отримали "зловісні повідомлення", які змусили їх "боятися за своє життя" після того, як вони поділилися в соцмережах своєю підтримкою Палестини на тлі тривалої війни між ХАМАС та Ізраїлем.

Джіджі, чий батько-забудовник Мохамед Хадід є палестинцем, вже зазнала критики з боку уряду Ізраїлю за її пости на підтримку палестинського народу.

Вона написала: "Засудження ізраїльського уряду не є антисемітським, а підтримка палестинців не означає підтримки ХАМАС".

За даними ЗМІ, Джіджі та її сім'я, зокрема сестра-супермодель Белла, 27 років, брат Анвар, 24 роки, а також батьки Іоланда і Мохамед, були змушені змінити свої номери телефонів через погрози.

Джіджі та Белла Хадід із матір'ю Фото: Instagram @yolanda.hadid

Джерела повідомили, що сім'я отримала жахливі погрози на електронну пошту, у соціальних мережах і на телефони після того, як їхні номери, як повідомляють, було опубліковано в Інтернеті.

Також стверджувалося, що забудовник Мохамед розглядає можливість звернення до ФБР через хвилю погроз смертю.

У Мохамеда також є діти Маріель, 43 роки, і Алана, 38 років, від його колишньої Мері Батлер.

Відтоді як терористична організація ХАМАС, яка свого часу була демократично обрана палестинським народом, щоб очолити Сектор Газа, напала на Ізраїль 7 жовтня, кількість загиблих з обох боків зросла до 4000 осіб.

Джіджі та Белла Хадід із батьком Фото: Getty Images

Відтоді Ізраїль завдав ударів у відповідь по Сектору Газа і відключив електрику і водопостачання. Воду через якийсь час повернули.

Ізраїль наполягає, щоб мирне населення покинуло Сектор Газа. Але водночас палестинців уже відмовився приймати Єгипет.

Тим часом, у жовтні 2022 року молодший брат Джіджі та Белли Анвар розповів про свою підтримку палестинської справи, прикрасивши обкладинку GQ Middle East.

Анвар і його друг також виступили співпродюсерами фільму, який журнал GQ Middle East назвав "новим документальним фільмом, що відкриває очі та пробивається крізь галас, і підкреслює біль і силу палестинського опору".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, який вплив війна з ХАМАСом матиме на світ. Зокрема, куди відправляться біженці, які йдуть із Сектора Гази.