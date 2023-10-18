"Мені пощастило": Кортні Кардаш'ян вважає, що життя її дитини врятувало додаткове УЗД

Телезірка поділилася, що їй завжди щастило трохи більше, ніж іншим.

У 44-річної Кортні Кардаш'ян та її чоловіка, барабанщика Blink-182 Тревіса Баркера, скоро має народитися перша спільна дитина. Минулого місяця Кортні, для якої це вже четверта вагітність, перенесла екстрену операцію на плоді. Патологію, подробиці якої не розкриваються, було виявлено під час позапланового ультразвукового дослідження, яке зазвичай не проводять вагітним жінкам у США. Про це вона розповіла в інтерв'ю для журналу Vogue

У Кортні вже є троє дітей від Скотта Дісіка: 13-річний Мейсон, 11-річна Пенелопа і восьмирічна Рейн. Усі попередні вагітності Кортні протікали без проблем.

"Цей досвід відкрив мені очі на абсолютно новий світ вагітності, про який я не знала в минулому", — прокоментувала Кортні свою нинішню вагітність.

Кортні Кардаш'ян називає себе "одержимою ідеєю вагітності". Цього разу з урахуванням свого віку вона підпадає під категорію "геріатричної вагітності".

"Це слово таке дике. Але мої лікарі дуже обережні, і в мене було набагато більше обмежень, ніж під час інших вагітностей. У першому триместрі не було ні тренувань, ні польотів на літаках, ні сексу. Потім, у другому триместрі, я могла робити все, що завгодно. Тепер усі обмеження повернулися", — поділилася Кортні.

Телезірка зізналася, що була в жаху, коли дізналася, що медична страховка в США зазвичай покриває тільки два дослідження УЗД під час вагітності.

"Я й гадки не мала про це. Але мені завжди щастило робити більше, ніж покриває страховка, і це позапланове дослідження врятувало життя моїй дитині", — сказала Кортні.

Тепер вдячна майбутня мама здійснює тривалі прогулянки, слухає надихаючі аудіокниги і планує дотримуватися стилю виховання прихильності.

"Це те, що я зробила для своїх двох молодших дітей. Ми не виходили з дому перші 40 днів. Після цього виникає супер-зв'язок із дитиною, і мені це подобається", — розповіла Кортні, додавши, що поки що в неї немає плану пологів.

Нагадаємо, Кортні Кардаш'ян на останніх місяцях вагітності знялася для обкладинки глянцю. Телезірка зізналася, що завагітніла природним шляхом у 44 роки і назвала це "божим промислом".