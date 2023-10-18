Як зробити каву солодшою без цукру: 7 корисних альтернатив

Пити каву солодкою чи ні, вирішує тільки особистий смак, коли у вас є альтернативи звичайному цукру.

У всьому світі величезна армія шанувальників напою з кавових зерен постійно ламає списи в суперечках про те, як правильно пити каву. Одні стверджують, що цукор вбиває смак кави, а інші кажуть, непідсолоджений напій занадто гіркий. Але сьогодні вже навряд чи хтось сперечатиметься, що надмірне вживання білого цукру шкідливе для здоров'я. Що ж робити тим, хто піклується не вживати цукор, але не може пити несолодку каву? Про натуральні корисні підсолоджувачі розповідає видання Ukr.Media.

Багато натуральних продуктів мають природну солодкість. Деякі з них чудово підійдуть, як смакова добавка до кави.

Мигдальне молоко

Багато хто любить додавати в каву молоко. А для тих, хто не вживає коров'яче молоко, гарною альтернативою буде мигдальне.

Приготувати його можна в домашніх умовах. Для цього потрібно залити склянку мигдальних горіхів водою і залишити на ніч, а вранці додати ще три склянки води і збити в блендері. Після цього суміш потрібно процідити через сито. Зберігати таке молоко можна в холодильнику не більше п'яти днів.

Кориця

Корицю не можна назвати повноцінним замінником цукру, але вона покращує смак кави і робить її більш ароматною. Ще однією перевагою кориці є дуже низька її калорійність.

Вершки

Якщо калорійність вас не дуже турбує, використовуйте натуральні вершки з коров'ячого молока. Свіжі вершки зроблять каву відчутно солодкою.

Мед

Мед дуже корисний натуральний продукт, він підвищує тонус організму і підвищує імунітет. Але додавати мед у гарячий напій не рекомендується, щоб він зберіг свої корисні властивості.

Стевія

З листя цієї рослини роблять цукрозамінник, при чому стевія в десятки разів солодша за звичайний цукор, але містить набагато менше калорій і нормалізує обмін речовин.

Екстракт ванілі

Ваніль хоч і не має солодкого смаку, має сильний аромат і, можна сказати, "створює ілюзію" солодощів. На думку деяких гурманів, каніль відбиває тягу до солодкого.

Кленовий сироп і сироп агави

Ці не дуже звичні для українців продукти хоч і називаються сиропами, робляться без додавання цукру, оскільки самі по собі вихідні продукти для них дуже солодкі. Вони чудово підходять для додавання в каву і корисні для організму.

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