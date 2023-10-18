Зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі вперше вийшла у світ із бойфрендом після чуток про вагітність

Акторка та співачка обрала чарівну пишну сукню для червоної доріжки.

Голлі Бейлі, 23-річна зірка фільму "Русалонька", вперше вийшла у світ після того, як у таблоїдах з'явилися чутки про її вагітність. Про це пише Daily Mail.

Голлі блищала на червоній доріжці церемонії вручення премії Glamour Women Of The Year Awards разом зі своїм бойфрендом, репером DDG.

Актриса і співачка вибрала пишну міні-сукню від Nicole + Felicia Couture і прикраси від Anabela Chan на заході в One Marylebone в Лондоні, і мала приголомшливий вигляд.

Вона рідко з'являється на публіці зі своїм бойфрендом, тож фанати були в захваті.

Голлі Бейлі та її бойфренд DDG Фото: Getty Images

Голлі та 26-річний DDG познайомилися в соцмережах. Репер спочатку лайкав її пости, а потім написав в особисті повідомлення.

Співачка цікавилася його творчістю ще з того часу, як він був маловідомим виконавцем і публікував ролики на Youtube.

"Я виросла на YouTube, завжди стежила за молодими виконавцями і постійно надихалася ними. Він був одним із них. Потім я про нього забула, а потім він надіслав мені повідомлення, а решта вже історія", — розповідала зірка в інтерв'ю.

Минулого місяця Голлі розповіла, що її роман із репером DDG — це "перший раз", коли вона щиро закохалася.

Нагадаємо, щорічний захід від Glamour відзначає деякі з найгучніших імен у галузі музики, телебачення, кіно, спорту та засобів масової інформації.

Нагороди спрямовані на те, щоб виділити жінок, яких вважають революціонерами у своїх галузях знань.

Перед церемонією Glamour представив акторку Америку Феррару як свою глобальну лауреатку і лауреатку премії UK Impact Award.

Крім акторської кар'єри, зірка "Барбі" є співзасновником двох некомерційних організацій Harness і Poderistas, які працюють над соціальними змінами.

Міллі Боббі Браун також удостоєна цьогоріч нагороди світового масштабу за свою роботу як акторка, письменниця і наймолодший в історії посол доброї волі ЮНІСЕФ.

Дебора Джозеф, європейський редакційний директор GLAMOR, сказала: "З такою кількістю неймовірних жінок, які кинули виклик у 2023-му, є що відсвяткувати на церемонії вручення премії GLAMOUR Women of the Year цього року".

"Нам не терпиться зібрати разом жінок, які творять зміни з усіх верств суспільства, на наше щорічне свято фемінізму в усіх його формах", — зазначила Джозеф.

Серед попередніх переможців — Кім Кеттролл, яка отримала торік нагороду Screen Icon Award, а також співачка Анн-Марі, яка отримала нагороду "Музикант року".

Раніше Фокус писав, що Голлі Бейлі отримала іменну іграшку.