Я сумую за ним: Раян Рейнольдс отримав премію Робіна Вільямса

Раян Рейнольдс став сьомим лауреатом премії "Спадщина сміху Робіна Вільямса".

Раян Рейнольдс сумує за Робіном Вільямсом, "як і всі інші". Канадсько-американський актор і кінопродюсер 46-річний актор, який зіграв головну роль у супергеройському фільмі "Дедпул", зробив це зізнання після того, як отримав нагороду "Спадщина сміху Робіна Вільямса" 8 жовтня на щорічному гала-концерті "Принеси зміни у свідомість" у Нью-Йорку, присвяченому важливості психічного здоров'я. Про це пише видання Bang Premier.

"Сумую за Робіном Вільямсом. Упевнений, що всі так роблять. Його діти перетворили його спадщину на живий, дихаючий любовний лист на благо. Це була радість отримати нагороду Робіна Вільямса Legacy Award минулого тижня", — написав актор в Instargam.

Проєкт Bring Change to Mind заснований акторкою Гленн Клоуз, яка прагне покласти край стигматизації та дискримінації навколо психічних захворювань.

"Гленн буквально рятує життя, виділяючи місце для цих розмов. Я люблю цю жінку", — зізнався Рейнольдс.

Раян Рейнольдс отримав премію Робіна Вільямса

Зірковий комік Робін Вільямс, який зіграв незабутню головну роль у фільмі "Місіс Даутфайр", наклав на себе руки у віці 63 років у серпні 2014 року після багатьох років боротьби з депресією, залишивши двох синів, Зака і Коді, і доньку Зельду.

Розтин показав, що комік страждав на деменцію з тільцями Леві, яка може спричиняти зміни в поведінці, включно з галюцинаціями, маренням і різкими змінами настрою.

Діти Робіна Вільямса щороку обирають переможця на честь свого батька і його комедійної спадщини. Раян Рейнольдс став сьомим лауреатом премії "Спадщина сміху Робіна Вільямса".

Попередніми переможцями були Вупі Голдберг, Бен Стіллер, Ден і Юджин Леві, Біллі Крістал, сім'я Вілла Сміта і Мелісса Маккарті.

Раян, у якого четверо дітей від 36-річної дружини Блейк Лайвлі, відкрито розповів про свої проблеми з психічним здоров'ям, розповідаючи CBS у неділю про свою боротьбу з тривогою, коли він готується постати перед камерою.

"Я пам'ятаю, стояв за лаштунками перед відкриттям завіси і думав, що зараз буквально помру тут. Завіса відкриється, і мене знудить або просто станеться щось жахливе! Але щойно завіса відкривається... ніби всередині мене бере гору інший класний маленький хлопець. Я відчуваю, як у мене падає частота пульсу і заспокоюється дихання, і я просто стаю іншою людиною", — поділився Рейнольдс, додавши, що йому б дуже хотілося завжди "бути цим класним хлопцем".

Головна роль Рейнольдса у фільмі "Дедпул" із кіносерії про людей X принесла йому номінацію на премію "Золотий Глобус" і нагороду "Вибір критиків".

Рейнольдс був названий найсексуальнішим чоловіком 2010 року за версією журналу People, а 2017 року отримав зірку на Голлівудській Алеї слави.

Раніше Фокус писав, чому Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс назвали доньку чоловічим ім'ям. Зіркове подружжя вперше стало батьками в грудні 2014 року.