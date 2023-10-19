Помер Сергій Гладков, харківський клоун і зірка шоу "Каламбур"

Акторові було 60 років.

Помер відомий шоумен Сергій Гладков, виконавець безлічі ролей у шоу "Каламбур". Акторові та клоуну було 60 років. Про смерть колеги повідомив актор "Каламбура" Вадим Набоков, виконавець ролі Морячка в "Селі дурнів".

Сергій Гладков народився 20 лютого 1963 року в місті Харкові.

Ролі Сергія Гладкова в "Каламбурі" Фото: Соцмережi

Закінчив Одеський політехнічний інститут — факультет Машинобудування та робототехніки.

Перші клоунські проєкти почав створювати ще під час навчання, закінчивши курси режисури та пантоміми.

Його першим клоунським гуртом став "Пантофон", створений у 1980-х.

Наступна трупа, "Магазин Фу", стала лауреатом численних фестивалів. З 1989 року колектив Гладкова почав працювати в Одеській державній філармонії та співпрацювати з комік-трупою "Маски".

А 1996 року клоун-група "Магазин Фу" об'єднується з комедійним дуетом "Солодке життя" і з'являється новий колектив "Каламбур".

Сергій Гладков грав безліч ролей у шоу: Мужика в "Селі дурнів", Невдаху в рубриці "Бар Каламбур", у "Залізному капутi" — Дранкеля, а в "Крутому піку" — диспетчера і "незрівнянну міс Мурпл у ролі міс Бурпл".

Село дурнів

З початку 2000 року Сергій Гладков брав активну участь у гумористичних проєктах "Комедійний квартет", "Комедійний коктейль" і ситкомі "Дружна сімейка" як звукорежисер.

Останнім часом Гладков працював як звукорежисер і сценарист над створенням багатьох фільмів і серіалів. Повідомляється, що останніми роками актор жив в Одесі, де і відбудеться прощання.

Нагадаємо, раніше помер шоумен Сергій Сивохо. У 2021 році в одному з інтерв'ю Сергій Сивохо зізнався журналістам, що в нього з дитинства був бронхіт з астматичним компонентом. Це й було причиною проблем із зайвою вагою, кашлем і постійною задишкою.