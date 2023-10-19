Біллі Айліш показала нове величезне татуювання на всю спину
Фанати співачки вже відзначили, що тату нагадує портал у серіалі "Дуже дивні справи".
Біллі Айліш шокувала своїх шанувальників, поділившись в Instagram своїм величезним новим татуюванням на спині. На знімку суперзірка, володарка премії "Греммі", лежить на животі з повністю оголеною спиною. І величезне татуювання набите від потилиці до попереку. Про це пише Daily Mail.
"Я думав, що це портал із серіалу "Дивні дива", — написав один із коментаторів, а інший заявив, що тату зроблене "брудно" і неакуратно, ніби "абордажною шаблею".
На фотографії відмітини вздовж її хребта були розмазані, що свідчить про те, що татуювання було свіжим на момент зйомки.
Однак неясно, чи показувала Біллі фанатам стару фотографію, чи сеанс татуювання був недавнім.
Раніше вона показувала частину нового татуювання ще у вересні.
Багато хто не зрозумів, що хотіла сказати Біллі своїм новим татуюванням, а один коментатор передбачив, що в майбутньому вона його видалить.
Інші стали на захист Айліш і назвали татуювання "сучасним мистецтвом".
Величезний малюнок доповнює вже наявну колекцію татуювань Біллі.
У неї одна на грудях, що зображає її прізвище, зображення дракона на стегні і набір фей на руці.
Минулого місяця в бесіді з б'юті-журналом Allure хітмейкерка зізналася, що все ще бореться з тягарем слави.
"Я починаю почуватися краще, але, чесно кажучи, мої справи йдуть не так вже й добре. Більшу частину дня в мене передчуття загибелі, що насувається", — поділилася зірка, яка стала відомою в підлітковому віці.
Вона пояснила: "Коли я надто багато думаю про це, про те, що у мене більше ніколи не буде усамітнення, цього достатньо, щоб змусити тебе хотіти робити всякі божевільні речі".
Біллі зізналася, що у неї проблеми з контролем і їй коштувало великих зусиль привчити себе до думки, що вона не в змозі контролювати все.
Нагадаємо, раніше 21-річна Біллі Айліш сказала, що залишилася в хороших стосунках із колишнім бойфрендом Джессі Резерфордом. Вона підтвердила, що вони з 31-річним Резерфордом залишилися друзями. І зазначила, що зараз ні з ким не зустрічається.