Кім Кардаш'ян розповіла, що її дочка Норт ігнорує молодших братів і сестер

Кім зізналася, що її 10-річна донька Норт "живе як єдина дитина".

Кім Кардаш'ян — мати чотирьох дітей, але, схоже, її старша, 10-річна дочка Норт мало спілкується зі своїми братами і сестрами. Про це пише Daily Mail.

У 42-річної Кім Кардаш'ян, окрім старшої доньки Норт, також є 7-річна Сейнта, 5-річна Чикаго та 4-річний Псалма від її колишнього Каньє Веста, за якого вона була одруженою від 2014 року до їхнього розставання у 2021 році.

Кім, яка зараз грає головну роль у серіалі "Американська історія жахів" на каналі FX, розповіла в епізоді цього тижня, що їй подобається здійснювати спеціальні поїздки, які зачіпають усі інтереси її дітей, а також розповідає про те, як поводиться Норт, що подорослішала.

Кім Кардаш'ян із донькою Фото: Instagram kimkardashian

"Я відчуваю, що Норт живе як єдина дитина в сім'ї. А у двох малюків (Чикаго і Псалма) різниця в рік, тож вони як близнюки, і вони завжди разом. Сейнт любить малюків, йому б хотілося, щоб Норт тусувалася з ними, але вона цього не робить, тому я приділяю йому трохи більше уваги", — сказала вона про Сейнта.

Вона додала: "І він такий матусин синочок, і мені це подобається, і я знаю, що ці роки не триватимуть вічно".

Кім пожартувала, що Сейнту більше не подобається, коли вона цілує його на прощання, коли він іде до школи, ніяковіє, якщо це бачать його друзі. Тож він тепер швидко обіймає матір і тікає.

Кім також розповіла, як їй подобається брати всіх своїх дітей у різні поїздки, які дійсно зацікавлять їх.

Так, Сейнта, його найкращих друзів та їхніх мам Кім возила до Лондона і Парижа на матчі футбольних команд, у яких грають їхні улюблені гравці.

"Наші хлопчики люблять футбол, і вони одержимі всіма гравцями, такими як (Кіліан) Мбаппе, (Ліонель) Мессі, (Кріштіану) Роналду, Неймар (да Сілва Сантос Жуніор), (Букайо) Сака. Я намагаюся знайти захоплення моїх дітей і вирушити в подорож разом із ними. Я возила Чикаго та її друзів у Сан-Дієго. Вони люблять зоопарки, Леголенд і все таке", — зізнається Кім.

"На щастя, Псалм просто слідує за нами. А Норт любить Париж і моду, тому я взяла її в Париж", — додала Кім.

Кім Кардаш'ян із донькою в Парижі Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Поїздка Кім до Парижа з Норт була описана у фіналі другого сезону серіалу "Кардаш'ян", коли вони відвідали Тиждень моди.

Нагадаємо, тоді, на показі Готьє, Норт Кардаш'ян-Вест з'явилася в стильному дизайнерському вбранні.