Кава з корицею: як вживати популярну пряність, щоб не нашкодити здоров'ю
Кориця — одна з основних осінніх прянощів, яка поряд з мускатним горіхом, гвоздикою та імбиром посідає гідне місце на кожній кухні. Які переваги від вживання цієї спеції і в чому варто проявити обережність.
Кориця не тільки здатна створити теплу атмосферу в домі і поліпшити смак яблучного пирога або кави, а так само, як показують дослідження, може бути корисною і для вашого здоров'я. Про це пише Huffpost.
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Терапевт і професор Медичної школи Університету Тафтса Майкл Л. Дансінгер каже, що "є достатньо досліджень, які в сукупності припускають, що близько 1/2 чайної ложки кориці на день може трохи покращити рівень цукру в крові, резистентність до інсуліну, кров'яний тиск, рівень холестерину і запалення порівняно з плацебо". Спеція вже показала позитивні результати для деяких людей з діабетом 2 типу та ожирінням.
Дипломований дієтолог Джулія Зумпано зазначає: "Хоча ми знаємо, що користь кориці реальна, точні дозування ще не встановлені, оскільки необхідні додаткові дослідження". Але вона також додала: "Використовуйте корицю якомога частіше як прянощі, щоб отримати користь".
Як вживати корицю?
"Не обманюйте себе, думаючи, що булочки з корицею або добавки з корицею — допоможуть у лікуванні діабету або допоможуть запобігти проблемам зі здоров'ям", — каже Дансінгер. "Найкращий спосіб використовувати корицю — включити її в план здорового харчування. Багато експертів у галузі охорони здоров'я сходяться на думці, що загальна стратегія здорового харчування і способу життя має вирішальне значення для підтримки здоров'я та довголіття, а також для мінімізації ризику серцевих захворювань, інсульту, діабету 2 типу, раку, деменції та багатьох інших поширених проблем зі здоров'ям".
Зумпано зазначає: "Якщо ви хочете використовувати корицю як добавку у формі капсул, поговоріть зі своїм лікарем або дипломованим дієтологом, які допоможуть вам підібрати дозу, що підходить саме вам. Будьте обережні з добавками кориці і переконайтеся, що вони протестовані третьою стороною".
Як додати корицю до свого раціону
Дипломована дієтологиня Емі Горін додає корицю до кави, десертів і супів. І вона підкреслює ще одну перевагу спеції: "Дивно, але кориця може похвалитися насичувальною клітковиною. Лише одна чайна ложка кориці містить більше грама клітковини".
І важливо пам'ятати, що чудовий смак кориці може бути гарною альтернативою цукру, каже лікарка-дієтологиня Челсі Амер: "Додавання кориці до ваших страв може надати їм смаку без додавання цукру, що допоможе знизити загальне споживання цукру", — додає Амер.
Корицею можна посипати вівсянку або ранкову каву. "Мені також подобається додавати корицю в тісто будь-якої випічки, яку я готую на сніданок, як-от млинців і вафель", — каже дієтолог Майкл С. Вільямс. "Вона надає теплого смаку пікантним рецептам, тому спробуйте поєднувати її з такими спеціями, як гвоздика, кардамон і мускатний горіх. Кориця також добре поєднується з такими інгредієнтами, як яблука, абрикоси, чорниці, груші, банани, мигдаль та курка".
Вживання занадто великої кількості кориці може призвести до пошкодження печінки, виразок у роті та зниження рівня цукру в крові.
Не перестарайтеся!
Хоч би як здорово це звучало, занадто багато хорошого може виявитися поганою ідеєю, це працює навіть із корицею. "Кориця потенційно може бути токсичною у великих кількостях, наприклад, якщо ви приймаєте до трьох чайних ложок на день", — каже Дансінгер.
"Оптимальна кількість кориці для користі для здоров'я може варіюватися залежно від чинників, зокрема від стану вашого здоров'я, переносимості та конкретних бажаних переваг", — каже дипломована лікарка-дієтологиня Карісса Галлоуей. Вона додала: "Важливо зазначити, що, хоча кориця справді приносить потенційну користь для здоров'я, її надмірне вживання може також мати несприятливі наслідки, особливо якщо ви приймаєте певні ліки або маєте супутні захворювання".
Експерти зазначають, що велика кількість кориці може призвести до пошкодження печінки, виразок у роті та низького рівня цукру в крові. Він додав: "І, як і у випадку з будь-якою порошкоподібною речовиною, вдихання кориці може призвести до респіраторних проблем, таких як кашель, чхання і утруднення дихання".
Не варто вважати цю спецію "срібною кулею" або використовувати її для заміни призначеного лікарем лікування, бо ще необхідно провести додаткові дослідження спеції, каже лікарка-дієтологиня Шерон Палмер, однак, "вважайте це частиною свого здорового способу життя, яка захищає від хвороб".
Нагадаємо, спеції і трави використовують люди в усьому світі з давніх часів, причому не тільки в кулінарії, а й у лікувальних цілях.
Раніше Фокус писав про те, що кориця не тільки допомагає надати стравам вишуканого аромату, а й прибратикілька сантиметрів у талії.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.