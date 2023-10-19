Торі Спеллінг довелося виїхати з орендованого будинку, бо в сусіда знайшли склад зброї

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" до цього була змушена покинути власний особняк, бо там знайшли небезпечну цвіль.

Поневіряння акторки Торі Спеллінг, зірки серіалу "Беверлі-Гіллз" і дочки відомого продюсера Аарона Спеллінга, не закінчуються. Нещодавно їй довелося виїхати зі свого будинку через цвіль. Вона пережила розлучення і була змушена жити з дітьми в автофургоні в кемпінгу. А нещодавно Торі довелося буквально евакуюватися з орендованого будинку, тому що по сусідству з'явилася команда спецпризначенців, щоб заарештувати озброєного чоловіка. Про це пише Daily Mail.

У 50-річної Торі Спеллінг є п'ятеро дітей від колишнього чоловіка Діна Макдермотта, який уже знайшов собі нову дівчину.

Торі Спеллінг була змушена евакуюватися з особняка, який вона зараз орендує в Лос-Анджелесі, у середу, оскільки розгорнулася ситуація із заручниками за участю її сусіда, який забарикадувався у своєму будинку, озброєний гвинтівкою AR-15.

Торі Спеллінг

За словами спостерігачів, збожеволіла 50-річна Спеллінг була помічена, коли вона "мчала шукати своїх дітей", а сусідній будинок готувалася штурмувати команда спецназу.

Спеллінг, чий колишній чоловік, 56-річний Дін Макдермотт, був помічений з новою 32-річною подругою Лілі Кало, у підсумку довелося виїхати подалі, поки відбувалося затримання.

За словами спостерігачів, чоловік, озброєний AR-15, забарикадувався в сусідньому будинку, "погрожуючи застрелити" заручника і співробітників правоохоронних органів.

Торі Спеллінг

За словами спостерігачів, Спеллінг була зафіксована за жовтою стрічкою під час двогодинного протистояння, яке закінчилося тим, що підозрюваного взяли під варту. У підсумку ніхто не постраждав, а в будинку порушника було знайдено зброю.

Спеллінг не розповіла про бурхливий ланцюжок подій у своєму Instagram своїм 1,7 мільйона підписників. В її останньому пості вона розповіла, як з'їздила з дітьми на "Геловінські ночі жахів" студії Universal Studios.

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" зіткнулася з небезпечними умовами життя, фізичними захворюваннями, грошовими проблемами і проблемами в особистому житті після розставання з Діном Макдермоттом через 17 років шлюбу.

Торі Спеллінг із сім'єю Фото: Instagram torispelling

Торі Спеллінг, яка розлучилася з Макдермоттом у червні, була помічена в серпні в парку для автофургонів в окрузі Вентура, штат Каліфорнія, зі своїми п'ятьма дітьми. До цього сім'ю бачили такою, що зупинилася в мотелі округу Вентура за 100 доларів за ніч.

У травні Спеллінг покинула свій дім, бо там знайшли небезпечну для життя цвіль.

Нагадаємо, Торі виросла в голлівудській розкоші, оскільки її покійний батько Аарон Спеллінг продюсував такі популярні шоу, як "Династія", "Янголи Чарлі", а також "Мелроуз Плейс", "Зачаровані" і, звісно, "Беверлі-Гіллз, 90210".

Аарон залишив після себе імперію вартістю 500 мільйонів доларів, але спадок Торі склав лише 800 000 доларів.

Протягом багатьох років у неї були складні стосунки з матір'ю Кенді, яка і успадкувала всі статки. І не виявляла особливого інтересу до доньки та онуків.

Раніше цього місяця джерело повідомило, що у Торі Спеллінга почалися проблеми з грошима через страйк акторів і сценаристів.