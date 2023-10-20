Адель розповіла про сина Анджело і "дорогий" подарунок на 11-річчя

Британська співачка Адель розповіла, що не купуватиме своєму синові Анджело дорогі подарунки на його 11-річчя, незважаючи на свої статки у 150 мільйонів фунтів, і замість цього святкуватиме тиждень.

У перервах між виступами в Лас-Вегасі Адель була зайнята плануванням тижня урочистостей з нагоди дня народження Анджело, але дала зрозуміти, що ніяких щедрих подарунків не буде. Про це пише видання Ok!

Британська співачка Адель розповіла, що не витрачатиметься на дорогі подарунки на 11-річчя свого сина Анджело від колишнього чоловіка Саймона Конекі, незважаючи на її колосальні статки у 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Замість цього співачка планує святкувати день народження сина цілий тиждень.

"Цього тижня моєму синові виповнюється 11 років. Ви можете в це повірити? На нас чекає напружений тиждень, щоб святкувати його", — поділилася вона зі своїми шанувальниками під час одного зі своїх виступів у Лас-Вегасі.

Як і його мама, Анджело дуже серйозно ставиться до свого дня народження. Адель додала, що вони з сином дуже схожі в цьому питанні і святкуватимуть "цілий тиждень або місяць". Співачка вважає день народження дуже важливою подією і думає, що кожен повинен ставитися до свого дня народження так само.

Адель розповіла, що обожнює свого сина і вважає кмітливим не по роках.

"Він мій син, і, очевидно, я його обожнюю. У всіх відношеннях він більш кмітливий, ніж я зараз, коли-небудь була або коли-небудь буду", — зізналася Адель.

Нагадаємо, Адель зізналася, що має проблеми з алкоголем. Хоча співачка відмовилася від спиртного кілька місяців тому, вона зізналася, що це її не тішить.

Раніше Фокус писав, що Адель повністю знесла будинок, який купила у Сильвестра Сталлоне за 58 мільйонів доларів. Незайманим залишився тільки басейн і статуя Роккі.