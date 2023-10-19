Адель зізналася, що має проблеми з алкоголем

Знаменитість не особливо рада тому, що відмовилася від спиртного.

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Одна з найтитулованіших британських артисток, 35-річна співачка Адель, зізналася, що в 20 років балансувала на межі алкоголізму, пише Metro.

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За словами зірки, вона кинула пити, але це не принесло їй радості.

"Знаєте, я вже давно кинула пити. Я кинула пити, напевно, місяці три з половиною тому. Це нудно. Я маю на увазі, що більшу частину своїх двадцяти років я була буквально на межі алкоголізму, але мені так цього не вистачає. Я відмовилася від кофеїну. Тож насолоджуйтеся кислим віскі. Я дуже, дуже ревную", — сказала вона, спілкуючись зі своїми фанатами.

Адель — не новачок у гучних вечірках. Лише минулого року вона танцювала на пілоні для шокованої публіки після того, як увірвалася в нічний гей-клуб Heaven's Porn Idol.

Вона також розважалася до 4-ї години ранку з Джеймсом Корденом на святкуванні шоу Late Late, що завершилося на початку цього року, — за участю зірки Гевінга і Стейсі в караоке.

Тепер її гучні вечірки можуть канути в минуле, оскільки вона живе з 41-річним спортивним агентом Річем Полом. Подейкують, що після двох років стосунків пара таємно зв'язала себе узами шлюбу, проте ні Адель, ні Річ не розкриває свій статус.

Раніше Фокус писав, що співачка вже довгі роки страждає від ішіасу, або запалення сідничного нерва. Через сильний біль вона навіть втратила свідомість за лаштунками під час серії концертів у Лас-Вегасі.