Алкоголізм та погрози: Євгенія Емеральд розкрила правду про чоловіка Євгена Стипанюка (відео)

Пара військовослужбовців одружилася у жовтні 2022, проте через рік стало відомо про розлучення подружжя, яке виховує піврічну доньку Афіну. Євгенія заявляє про домашнє насилля з боку чоловіка.

Українська снайперка Євгенія Емеральд відверто розповіла про шлюб та розлучення з Євгеном Стипанюком в інтервʼю журналістці Аліні Доротюк.

Зокрема мама двох дітей заявила, що стала жертвою домашнього насилля, а проблеми у стосунках почалися ще до народження доньки Афіни.

Євгенія пригадала, що вони зі Стипанюком одружилися приблизно на 5-ту зустріч. Їхня історія швидко почала розвиватися у 2022 році, проте жінка повірила в чудо, адже так було в її мами та бабусі. У жовтні вони вже офіційно одружилися, а через пів року Емеральд народила їхню спільну дитину — доньку Афіну.

Втім, так само швидко обранець української захисниці почав змінюватися на очах, проявляючи ознаки абʼюзера. За словами снайперки, її колишній коханий ревнував її та почав погрожувати, забороняючи наближатися чужим чоловікам до їхньої доньки.

Також Євгенія зізналася, що Стипанюк, отримуючи найвищу зарплату ЗСУ, майже весь час перебував у Києві.

"В мене є дуже багато відео- і фото матеріалів продатованих, що людина перебувала весь час в Києві, попри те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче з "нуля" не вилазить", — розповіла мама двох дітей.

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк

Українська захисниця розкрила, що батько її доньки є охоронцем екснардепа Олега Ляшка. Саме тому колишній парламентарій був присутній на їхньому весіллі на передовій.

За словами Емеральд, Стипанюк часто відпочиває з алкоголем та кальянами у столиці та навіть транслює це у соцмережах. Вона наголосила, що "військовий — не дорівнює святий". Тому для всіх повинні діяти однакові закони, інакше в Україні буде анархія.

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Євгенія Емеральд

Окрім цього, Євгенія відверто розповіла про проблеми Стипанюка з алкоголем. Навіть на їхньому весіллі він був у доволі нетверезому стані, що налякало жінку. Про життя після одруження вона говорить, що це було "пекло гірше, ніж на фронті".

Також жінка зізналася, що він практично не допомагає їм з донькою, а також платить лише 500 гривень аліментів на утримання свого старшого сина. При цьому, за словами Емеральд, може давати спадкоємцю набагато більшу матеріальну підтримку. Втім, чоловік придбав дороге авто.

Євгенія Емеральд з мамою та доньками

Зокрема мама двох дітей пригадала, як добровільно пішла захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022, покинувши свій ювелірний бізнес.

На запитання, звідки Євгенія взяла стартовий капітал для запуску бізнесу, вона розповіла сімейну історію.

"Я сім років тому втратила батька. А він дуже любив золото, каміння, тому що його сім'я пережила Другу світову війну, Голодомор. У Голодомор його бабуся врятувала шістьох дітей тим, що обмінювала срібні й золоті монети на їжу. І це стало якимось культом для моєї сім'ї. Батько завжди вважав, що гроші треба зберігати в камінні й у металі. І він це дуже любив", — зізналася українська захисниця, зазначивши, що від батька отримала каміння та метал.

Євгенія Емеральд з донькою

Наразі українська захисниця готова боротися за доньку та закликає жінок ставати свідомішими та давати відсіч абʼюзерам. Євгенія говорить, що може пройти поліграф та довести свою правоту.

Євгенія Емеральд

Зазначимо, що сам Євген Стипанюк наразі публічно не коментував звинувачень дружини. Вони будуть офіційно одружені, поки доньці Афіні не виповниться один рік, адже так вимагає українське законодавство.

"На жаль, причина не в банальній різниці в характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про все дізнаєтесь та зрозумієте мої вчинки", — коментувала раніше розлучення мама двох дітей.

Нагадаємо, Євгенія Емеральд показала голосові повідомлення Стипанюка з погрозами.

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