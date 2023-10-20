Мармеладний тріп для дітей і дорослих. Огляд фільму "Тролі: Знову разом"

На екрани виходить третя частина історії про Тролів — продовження анімаційних блокбастерів "Тролі" і "Тролі 2: Світове турне"

В українському прокаті стартує анімаційний фільм "Тролі: знову разом" — вже третя франшиза сімейної картини для дітей і не тільки. Фокус побував на прем'єрному показі "Тролів" і готовий розповісти, що думає про найбільш "тріпову" анімацію року від студії "DreamWorks".

Про що анімаційний фільм "Тролі: Знову разом"

"Тролі: Знову разом" — третій фільм франшизи і, можливо, найнеймовірніший, можна навіть сказати — психоделічний.

Акторка Анна Кендрік повернулася в проєкт, щоб озвучити Поппі, королеву тролів, яка тепер офіційно зустрічається з чванливим Бранчем (Джастіном Тімберлейком). Але у Бранча є секрет: колись він співав у мегавідомому бойз-бенді BroZone (мається на увазі бойз-бенд NSync, лідером якої був Тімберлейк на початку кар'єри) зі своїми чотирма братами. До речі, пісні NSynс звучать протягом усього фільму як фонове наповнення, регулярно роблячи відсилання до епохи початку 2000-х. Тімберлейк, який виступає продюсером саундтрека, навіть возз'єднав NSync для запису незабутнього заголовного треку "Better Place".

І все це — явне звернення до дорослих, які супроводжують дітей на цю виставу з подвійним дном.

Правда про минуле Бранча розкривається після того, як одного з його братів, Флойда (Трой Сіван), викрадають бездарні співаки-близнюки Вельвет (Емі Шумер) і Вінір (Ендрю Реннеллс). Ці двоє аферистів хімічним шляхом витягують вокальний талант Флойда, щоб виграти пісенний конкурс. Єдине, що може врятувати братика Бранча, — це возз'єднання гурту BroZone.

Читаємо між рядків

Зазвичай сімейні фільми виконують роль проповідників від кінематографа. Вони по-доброму бурчать на глядачів, оповідають про важливість "головного і не головного", виконуючи завдання овочевого детоксу для організму і займаючись розхламленням юних і не зовсім юних душ.

А ось про третіх "Тролів" такого не скажеш .Тут просто водоспадом ллється безумство початку нульових, відсилання до ЛСД-вечірок, "марок" (ви не помилилися), клубного життя і абсолютного божевілля від свободи на зламі епох. Звісно, розповідь іде через персонажів дитячої анімації, і малюки нізащо не здогадаються, про що говорять автори мультфільму, які явно не раз прожили і пережили вайб нульових.

Діти побачать у цій до болю в очах яскравій анімації милі пригоди симпатичних улюблених героїв, які прийшли на допомогу брату та виступили на світлому боці світобудови. Добро переможе, лиходії будуть покарані, сім'я возз'єднається і все буде мармелад... надто різнокольоровий мармелад!

Словом, ніщо в цьому фільмі не є вінтажною сімейною розвагою. Загалом картина неймовірно дивна у своїй триповій манері оповіді та кольорах цукрової вати. Але в ній багато яскравості та добра: дітям це сподобається.

Чи варто дивитися фільм "Тролі: Знову разом"?

Так, якщо:

Ви в пошуках дозвілля на вихідні — це приємні півтори години життя "в рожевому кольорі"

Ви — шанувальники бенду NSync (про це все сказано вище)

Ви втомилися від вічно сіро-зеленої кольорової палітри проєктів Netflix

У вас ностальгія за нульовими: ви точно не раз посміхнетеся.

Ні, якщо:

Ви не любите анімацію як жанр. У всіх інших випадках вам сподобаються треті "Тролі".

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