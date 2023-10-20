Дарʼя Петрожицька показала фото з нареченим: що про нього відомо

Зірка українських серіалів розповіла про освідчення коханого у Венеції.

32-річна українська акторка Дарʼя Петрожицька показала фото з нареченим Олексієм. Знімок зірка серіалу "Папік" опублікувала в Instagram.

А напередодні в YouTube-проєкті Аліни Шаманської "Розлючена" акторка розповіла про те, що виходить заміж за свого коханого. Олексій, який останні роки мешкає та працює в Німеччині, зробив Дарʼї пропозицію у Венеції.

"Це сталося в Італії, я давно чекала насправді. Мені здається, я його замучила. Я йому одразу пояснила, що для мене не це важливо, що я хочу ходити з обручкою… Я пам'ятаю цей момент, ми їдемо на гондолі, у мене брудна голова і панамка. І тут ми пливемо і запливаємо в якусь таку вуличку, де взагалі нікого немає. І цей гондольєр починає співати", — розповіла уродженка Чернігова.

За словами Дарʼї, наразі вони живуть на дві країни, адже наречений акторки працює аналітиком у Німеччині, а вона планує зніматися в українському кіно. Втім, Олексій не хоче отримувати німецьке громадянство. Обличчя коханого зірка екрану приховує, хоча час від часу ділиться спільними кадрами.

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Дарʼя Петрожицька з нареченим

"Дашуль, та покажи вже його нам", "Найкращі ❤️🙌 вітаю з заручинами", "Подивилася інтерв‘ю) Обожнюю тебе. Така щира та позитивна, такі люди на вагу золота, і дуже вже чекаємо на тебе в Гамбурзі", — вітають Дарʼю із заручинами її фоловери.

Як відомо, освідчення було ще влітку 2023, проте пара вирішила, що розповідати такі новини було "не на часі".

Дарʼя Петрожицька

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