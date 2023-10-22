"Визнаю ганебною": Юрій Ткач уперше прокоментував скандал із весіллям під Львовом

Напередодні Олег Захаров, якого на початку 2023 року підозрювали в сексуальному насиллі над дівчатами, одружився в одному з найдорожчих готелів України. Ведучим події став Юрій Ткач.

39-річний український комік і актор Юрій Ткач відреагував на скандальне весілля під Львовом фігуранта справи про "пʼяні вечірки", ведучим якого він став напередодні.

Зірка українських шоу та серіалів зізнався, що дізнався про скандальне минуле нареченого лише після розголосу в мережі.

"На превеликий жаль, про його скандальний бекграунд ні я, ні моє оточення реально не знало. А дізнався про цю гучну справу, тільки зі вчорашніх публікацій…" — почав своє звернення Ткач.

Ведучий додав, що, приймаючи комерційні замовлення, він із дружиною, яка є менеджеркою актора, першочергово запитують, чи дотичні люди, у яких він проводитиме весілля, до політики, та яку позицію щодо війни Росії в Україні вони мають.

"Водночас прізвища, профайли наречених чи будь-яка інша персональна інформація не завжди буває нам відома. Чи заслабкі це фільтри? Вже розуміємо, що так. Чи зроблені висновки? Однозначно, і колеги з ринку мають теж до них дослухатися. Ми живемо та працюємо в умовах великої війни, і як публічні люди, які несуть на собі відповідальність перед громадськістю, маємо дуже обережно ставитися до всього, що робимо", — зазначив Юрій Ткач.

Юрій Ткач із нареченим Олегом Захаровим Фото: соцмережі

Ведучий наголосив, що визнає ситуацію ганебною та що більше такого не повториться, а гонорар за проведене свято він передає на потреби українських військових.

"Щодо гонорару за це весілля — вже сьогодні передаю військовим "мавік" і "старлінк", які в тому числі були придбані за цей гонорар", — зазначив Ткач.

Юрій Ткач відреагував на весілля під Львовом

Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна теж відреагувала на весілля фігуранта в справі про "пʼяні вечірки". Своїми думками інфлюенсерка поділилася в Instagram-акаунті.

У соцмережі блогерку запитали, що вона думає щодо весілля, яке нещодавно влаштували під Львовом фігуранти справи про "пʼяні вечірки" в Києві, на яких дівчат накачували забороненими речовинами та чинили над ними сексуальне насилля, знімаючи на камеру та транслюючи це в мережі.

"З якого на**й біса ці ґвалтівники взагалі ще на волі? Що с**а із судами в країні? Як так їх притягали та розслідували, що око в них не сіпнулося ще закотити ганебно показове весілля?" — написала Єфросиніна.

"Щодо Юри, вважаю, він має висловитися", — прокоментувала телеведуча залученість до події свого колеги по цеху.

Маша Єфросиніна Фото: Скриншот

За даними журніліста Андрія Лохматова, один із фігурантів справи Олег Захаров відсвяткував весілля в одному з найдорожчих готелів країни — Edem Resort Medical & Spa. Він розташований під Львовом. На заході присутні розкидали стодоларові купюри та співали російські пісні.

Повідомлялося, що нареченого після скандалу з "пʼяними вечірками" й арешту випустили під заставу в 402 тисячі гривень. А його товариш Андрій Ярина досі перебуває під вартою.

Нагадаємо, Юрій Ткач провів весілля фігуранта в справі про "пʼяні вечірки" у столиці.

Також Фокус писав про реакцію Маші Єфросиніної на "пʼяні вечірки в Києві".