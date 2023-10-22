Експертка розповіла про головну відмінність між принцом Вільямом та принцом Джорджем

Напередодні майбутній король Великобританії зі старшим спадкоємцем відвідали спортивну подію у Франції.

Експертка з мови тіла розкрила головну різницю між принцом Вільямом і принцом Джорджем. Про це пише Daily Star.

Поява принца Вільяма та принца Джорджа на недавньому матчі Чемпіонату світу з регбі у Франції викликала чутки про те, що наступний у черзі на британський престол у якийсь момент суворо критикував свого сина на публіці.

На чвертьфінальному матчі між Аргентиною та Уельсом у Марселі 14 жовтня 2023 принца Уельського помітили, як він махає пальцем своєму старшому синові, який, здавалося, закочував очі.

Принц Джордж та принц Вільям Фото: Getty Images

Експертка з мови тіла Інбаал Гонігмаал сказала, що принц Джордж, ймовірно, надувся через цокання свого батька, а закочування очей юнака було скоріше вироком матчу.

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Принц Джордж та принц Вільям Фото: Getty Images

Вона сказала: "Майже на всіх фотографіях з цього заходу, здається, зображений молодий член королівської родини з райдужною оболонкою, що закочується вгору. Це закочування очей, швидше за все, вказує на те, що він вважає цю подію стомлюючою і уявляє, що займається чимось іншим".

Принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Фахівчиня додала: "Принц Джордж тут не напружений, він однозначно спокійний, про що ми можемо сказати, оскільки його рот не стиснутий на жодному фото. Його легко розкриті губи свідчать про спокій. Що б не говорив йому принц Вільям, це не розмова, яка порушує його спокій".

Далі вона сказала, що принц Джордж і принц Вільям продемонстрували тісний зв’язок на фотографіях з матчу, на яких принц Уельський тримає руку на плечі свого старшого сина.

Принц Джордж та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, які титули після смерті короля Чарльза ІІІ отримають принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Також Фокус писав про плани Уельських на Геловін 2023 року.