Експертка розповіла про головну відмінність між принцом Вільямом та принцом Джорджем
Напередодні майбутній король Великобританії зі старшим спадкоємцем відвідали спортивну подію у Франції.
Експертка з мови тіла розкрила головну різницю між принцом Вільямом і принцом Джорджем. Про це пише Daily Star.
Поява принца Вільяма та принца Джорджа на недавньому матчі Чемпіонату світу з регбі у Франції викликала чутки про те, що наступний у черзі на британський престол у якийсь момент суворо критикував свого сина на публіці.Важливо
На чвертьфінальному матчі між Аргентиною та Уельсом у Марселі 14 жовтня 2023 принца Уельського помітили, як він махає пальцем своєму старшому синові, який, здавалося, закочував очі.
Експертка з мови тіла Інбаал Гонігмаал сказала, що принц Джордж, ймовірно, надувся через цокання свого батька, а закочування очей юнака було скоріше вироком матчу.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Вона сказала: "Майже на всіх фотографіях з цього заходу, здається, зображений молодий член королівської родини з райдужною оболонкою, що закочується вгору. Це закочування очей, швидше за все, вказує на те, що він вважає цю подію стомлюючою і уявляє, що займається чимось іншим".
Фахівчиня додала: "Принц Джордж тут не напружений, він однозначно спокійний, про що ми можемо сказати, оскільки його рот не стиснутий на жодному фото. Його легко розкриті губи свідчать про спокій. Що б не говорив йому принц Вільям, це не розмова, яка порушує його спокій".
Далі вона сказала, що принц Джордж і принц Вільям продемонстрували тісний зв’язок на фотографіях з матчу, на яких принц Уельський тримає руку на плечі свого старшого сина.
Нагадаємо, які титули після смерті короля Чарльза ІІІ отримають принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.
Також Фокус писав про плани Уельських на Геловін 2023 року.