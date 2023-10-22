Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Експертка розповіла про головну відмінність між принцом Вільямом та принцом Джорджем

Принц Джордж та принц Вільям, королівська родина великобританії, діти принца вільяма та кейт міддлтон
Фото: Getty Images | Принц Джордж та принц Вільям

Напередодні майбутній король Великобританії зі старшим спадкоємцем відвідали спортивну подію у Франції.

Related video

Експертка з мови тіла розкрила головну різницю між принцом Вільямом і принцом Джорджем. Про це пише Daily Star.

Поява принца Вільяма та принца Джорджа на недавньому матчі Чемпіонату світу з регбі у Франції викликала чутки про те, що наступний у черзі на британський престол у якийсь момент суворо критикував свого сина на публіці.

Важливо
Принц Вільям із сином приїхали в Париж на матч уельських "Драконів" у чвертьфіналі ЧС із регбі

На чвертьфінальному матчі між Аргентиною та Уельсом у Марселі 14 жовтня 2023 принца Уельського помітили, як він махає пальцем своєму старшому синові, який, здавалося, закочував очі.

Принц Джордж та принц Вільям Fullscreen
Принц Джордж та принц Вільям
Фото: Getty Images

Експертка з мови тіла Інбаал Гонігмаал сказала, що принц Джордж, ймовірно, надувся через цокання свого батька, а закочування очей юнака було скоріше вироком матчу.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Принц Джордж та принц Вільям Fullscreen
Принц Джордж та принц Вільям
Фото: Getty Images

Вона сказала: "Майже на всіх фотографіях з цього заходу, здається, зображений молодий член королівської родини з райдужною оболонкою, що закочується вгору. Це закочування очей, швидше за все, вказує на те, що він вважає цю подію стомлюючою і уявляє, що займається чимось іншим".

Принц Вільям з дітьми Fullscreen
Принц Вільям з дітьми
Фото: Getty Images

Фахівчиня додала: "Принц Джордж тут не напружений, він однозначно спокійний, про що ми можемо сказати, оскільки його рот не стиснутий на жодному фото. Його легко розкриті губи свідчать про спокій. Що б не говорив йому принц Вільям, це не розмова, яка порушує його спокій".

Далі вона сказала, що принц Джордж і принц Вільям продемонстрували тісний зв’язок на фотографіях з матчу, на яких принц Уельський тримає руку на плечі свого старшого сина.

Принц Джордж та принц Вільям Fullscreen
Принц Джордж та принц Вільям
Фото: Getty Images

Нагадаємо, які титули після смерті короля Чарльза ІІІ отримають принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Також Фокус писав про плани Уельських на Геловін 2023 року.