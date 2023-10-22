Эксперт рассказала о главном отличии между принцем Уильямом и принцем Джорджем
Накануне будущий король Великобритании со старшим наследником посетили спортивное событие во Франции.
Эксперт по языку тела раскрыла главную разницу между принцем Уильямом и принцем Джорджем. Об этом пишет Daily Star.
Появление принца Уильяма и принца Джорджа на недавнем матче Чемпионата мира по регби во Франции вызвало слухи о том, что следующий в очереди на британский престол в какой-то момент строго критиковал своего сына на публике.Важно
На четвертьфинальном матче между Аргентиной и Уэльсом в Марселе 14 октября 2023 года принца Уэльского заметили, как он машет пальцем своему старшему сыну, который, казалось, закатывал глаза.
Эксперт по языку тела Инбаал Хонигмаал сказала, что принц Джордж, вероятно, надулся из-за цоканья своего отца, а закатывание глаз юноши было скорее приговором матчу.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
Она сказала: "Почти на всех фотографиях с этого мероприятия, кажется, изображен молодой член королевской семьи с радужной оболочкой, закатывающейся вверх. Это закатывание глаз, скорее всего, указывает на то, что он считает это событие утомительным и представляет, что занимается чем-то другим".
Специалист добавила: "Принц Джордж здесь не напряжен, он однозначно спокоен, о чем мы можем сказать, поскольку его рот не сжат ни на одном фото. Его легко раскрытые губы свидетельствуют о спокойствии. Что бы ни говорил ему принц Уильям, это не разговор, который нарушает его спокойствие".
Далее она сказала, что принц Джордж и принц Уильям продемонстрировали тесную связь на фотографиях с матча, на которых принц Уэльский держит руку на плече своего старшего сына.
Напомним, какие титулы после смерти короля Чарльза III получат принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
Также Фокус писал о планах Уэльских на Хэллоуин 2023 года.