"Побачимося в пеклі": Брітні Спірс поділилася дивним постом напередодні виходу мемуарів

Співачка немов натякає, що вихід її книги стане для когось справжньою бомбою.

24 жовтня виходять мемуари американської поп-співачки Брітні Спірс "Жінка в мені", які ще до своєї публікації вже наробили чимало галасу і змусили нервувати всіх, хто колись мав справу з артисткою. Авторка підігріла інтерес до книги новим постом в Instagram, натякнувши, що готова до будь-якої реакції.

На своїй сторінці в соцмережі Спірс поділилася фотографією торта у формі серця з написом "See you in hell" ("Побачимося в пеклі"). Як підпис вона залишила кілька емодзі, а коментарі традиційно закрила.

"Побачимося в пеклі" — свідчить напис на торті Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

"Жінка в мені", за зізнанням Брітні, це її спосіб розповісти всю правду про себе і своє життя від першої особи, а не за допомогою новин і пліток у ЗМІ. Навіть ті рідкісні одкровення, які вже просочилися в пресу, говорять, що книжка буде дуже відвертою, і світ дізнається багато нового про поп-ікону кінця 90-их.

Так, наприклад, артистка пише, що втратила цноту в 14 років із 17-річним найкращим другом старшого брата Брайана. При цьому раніше вона заявляла, що Джастін Тімберлейк був її першим чоловіком.

Зірка також зізналася, що в 19 років зробила аборт, завагітнівши від Тімберлейка, тому що він не був готовий ставати батьком так рано. Спірс підкреслила, що для неї це було болісне рішення.

Уже зараз відомо, що батько знаменитості, Джеймі Спірс, не збирається читати її книжку, а її близька подруга Періс Гілтон, яка випустила власні мемуари, дуже чекає на вихід і привітала Брітні з цим досягненням.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс розкрила деталі свого 55-годинного шлюбу 2004 року і розповіла, навіщо поголила голову 2007-го.