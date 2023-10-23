Чорно-біла класика: Анджеліну Джолі з донькою помітили в аеропорту (фото)

Рідна дочка Анджеліни Джолі вже активно допомагає матері з її творчими проектами.

48-річну американську актрису Анджеліну Джолі та її 15-річну доньку Вів'єн помітили в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, пише Daily Mail. Це сталося через кілька днів після того, як знаменитість бачили на зйомках сцен біографічного фільму "Марія" в Катаколо, Греція.

Для перельоту Енджі вибрала білу сукню-максі, доповнивши її шикарним чорним жакетом до литок і тілесними туфлями на підборах. В одній руці вона тримала велику сумку, а образ завершували сонцезахисні окуляри.

Її дочка-підліток виглядала куди простіше. Дівчина одягла білу футболку, коричневі джогери і темні конверси. За спиною у Вів'єн був чорний рюкзак із речами.

Зараз Джолі задіяна одразу в кількох проектах. Вона грає оперну діву Марію Каллас в однойменному біографічному фільмі, а також займається постановкою бродвейського мюзиклу "Аутсайдери", в чому їй допомагає Вів'єн, яку Джолі взяла своєю асистенткою.

"Вів нагадує мені мою матір тим, що вона не зосереджена на тому, щоб бути в центрі уваги, надаючи підтримку іншим. Вона дуже вдумлива і серйозно ставиться до театру і старанно працює, щоб краще зрозуміти, як зробити свій внесок", — говорила про дочку Джолі.

Постановка "Аутсайдери" заснована на мюзиклі S.E. Хінтона. Гінтона, а також фільмі Френсіса Форда Копполи 1983 року. У ньому знімалися Том Круз, Даян Лейн, Роб Лоу, Патрік Суейзі, Метт Діллон, Еміліо Естевес, Сі Томас Гауелл і Ральф Маччіо.

Світова прем'єра "Аутсайдерів" відбулася в La Jolla Playhouse на початку цього року.

Бродвейський акторський склад і дати поки не розголошуються.

"Я сподіваюся, що зможу зробити свій внесок, продовжуючи вчитися у цієї чудової команди, з якою я працюю відтоді, як моя донька привела мене на виставу в La Jolla Playhouse. Я не можу висловити, наскільки я рада дебюту цього мюзиклу на Бродвеї, і з нетерпінням чекаю можливості поділитися зі світом цією новою адаптацією "Аутсайдерів"", — заявила Анджеліна.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі пильно перевіряє нову дівчину сина Пакса. Юнак зустрічається з актрисою з "Американської історії жахів".