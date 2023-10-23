Дженніфер Лопес показала папараці непристойний жест

Знаменитість явно була не в дусі і на появу людей з камерами відреагувала вельми категорично.

54-річна американська акторка і співачка Дженніфер Лопес, яка зазвичай намагається на публіці триматися на висоті, теж буває зривається. Як пише Express, співачка дозволила собі зайвого, і це відразу ж стало надбанням громадськості.

Під час відвідин McDonald's у Лос-Анджелесі з Беном Аффлеком Лопес виглядала не дуже веселою. Коли ж вона помітила папараці, то не стрималася і показала їм середній палець. У цей час її чоловік, який ходив за замовленням, якраз повернувся в машину.

Це не вперше, коли зіркову пару помічають у мережі ресторанів швидкого харчування. Фактично, минулого тижня вони кілька разів приїжджали по гамбургери та картоплю фрі, причому востаннє були разом зі своїми дітьми.

Про те, що в сім'ї Бена і Лопес не все гладко, чутки ходять буквально з перших місяців після їхнього весілля. Дженніфер не раз вичитувала чоловіка за кислий вираз обличчя, а нещодавно і зовсім приревнувала його до колишньої дружини Дженніфер Гарнер, з якою актор проводить час, коли вони разом супроводжують куди-небудь спільних дітей.

Буквально нещодавно Бен знову був помічений у компанії Гарнер. Вони разом привезли сина на баскетбольний матч.

Раніше Фокус писав, що Аффлек і Лопес взяли іпотеку на 30 років на свій розкішний особняк у Лос-Анджелесі. Співачку часто помічають під час її походів по магазинах товарів для дому та дорогих меблів.