Бен Аффлек возз'єднався з колишньою дружиною (відео)

Пара вже неодноразово проводила час разом зі своїми дітьми.

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51-річний американський оскароносний актор Бен Аффлек разом із колишньою дружиною, 51-річною акторкою Дженніфер Гарнер, відвідав баскетбольний матч їхнього спільного 11-річного сина Семюеля в YMCA Family YMCA Санта-Моніки. Разом із ними була і їхня 17-річна донька Вайолет, пише Daily Mail.

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Дженніфер Лопес ревнує Бена Аффлека до ексдружини

З цієї нагоди Аффлек одягнув футболку з написом "Бійцівський клуб Джеррі Ремі" і пару світлих джинсів. При ньому був чорний рюкзак, а в руках — багаторазова пляшка Gatorade.

Гарнер мала невимушений вигляд в укороченому м'ятно-зеленому кардигані поверх білої футболки і джинсах. Вона доповнила свій повсякденний ансамбль чорними сонцезахисними окулярами, срібним ланцюжком і босоніжками з шипами.

Вайолет була точною копією Гарнер у максі-сукні з чорно-білим візерунком і світло-рожевому кардигані. Дівчина закрила обличчя маскою.

Після матчу Гарнер сіла у свою машину, а Бен із дітьми пішов до своєї.

За словами джерел, усі образи і сварки пари після розлучення залишилися в минулому, і зараз у них прекрасні стосунки. Цьому нібито посприяв і шлюб Аффлека з Дженніфер Лопес.

"Однією з речей, яка допомогла Гарнер і Аффлеку стати кращими, була і є Джей Ло. Драма минулого й емоції розлучення давно минули, і все це змушує їх працювати", — кажуть люди з оточення колишнього подружжя. Вони також стверджують, що Лопес і Гарнер "доброзичливі" одне з одним, і що всі їхні діти "люблять одне одного".

"Це справді дуже щаслива ситуація спільного виховання. Наразі все справді добре і має бути так само в найближчому та віддаленому майбутньому", — запевняє джерело.

Нещодавно в ЗМІ з'явилися чутки про те, що Лопес приревнувала чоловіка до колишньої дружини, побачивши в пресі фото, де ті мило і дружелюбно спілкувалися. Зі свого боку ніхто з трьох фігурантів новин ніяк цю ситуацію не прокоментував.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес знялася в рекламі нижньої білизни.