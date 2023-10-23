Дівчину Роберта Паттінсона запідозрили у вагітності (фото)

Пара разом уже п'ять років, проте не поширюється про деталі своїх стосунків. Закохані рідко з'являються на публіці удвох, вважаючи за краще триматися подалі від уваги ЗМІ.

37-річний актор і музикант Роберт Паттінсон і 31-річна акторка С'юкі Вотергаус прийшли разом на щорічний гала-концерт кампанії GO в Лос-Анджелесі, пише Elle. Пара із задоволенням позувала фотографам на червоній доріжці і мала дуже закоханий вигляд.

Вотергаус одягла прозору бордову сукню, під якою було видно чорну спідню білизну. Вона зробила непомітний макіяж, виділивши рожевою помадою губи.

Паттінсон був у чорному костюмі і чорній сорочці під ним. Вони позували, обійнявшись і кокетливо посміхаючись одне одному.

Багато хто звернув увагу на те, що у С'юкі талія сукні трохи піднята, а животик має злегка округлий вигляд, і вже пішли чутки про те, що закохані готуються стати батьками. Однак ні Роберт, ні Сьюкі це не коментують.

Користувачі звернули увагу на живіт акторки, що злегка округлився Фото: Getty

Пара разом уже п'ять років. Уперше про їхній роман заговорили 2018 року, коли акторів помітили, коли вони трималися за руки в Лондоні. До того як почати зустрічатися з Вотергаус, Паттінсон був у стосунках з партнеркою по фільму "Сутінки" Крістен Стюарт, а потім — зі співачкою FKA Twigs. Вотергаус зустрічалася з Бредлі Купером, музикантом Майлзом Кейном і Дієго Луною.

Коли 2019 року Роберта запитали про його нову кохану, він зізнався, що не хоче публічно обговорювати свої стосунки.

"Якщо ви впускаєте людей, це знецінює те, що таке любов. Якщо незнайомець на вулиці запитає вас про ваші стосунки, ви вважатимете це надзвичайно грубим. Якщо ви поставите стіну, це закінчиться краще. Не можу зрозуміти, як хтось може йти вулицею, тримаючись за руки, і це те саме, коли я роблю це, і тебе фотографує сотня людей. Межа між тим, коли ти виступаєш, і коли ти не перед камерами, згодом стирається геть, і ти зовсім з розуму зійдеш", — заявив актор.

Що стосується С'юкі, то в лютому цього року вона сказала, що шокована тим, що "так щаслива з кимось протягом майже п'яти років".

Раніше Фокус писав, що Роберт Паттінсон і С'юкі Вотерхаус вперше як пара відвідали Met Gala 2023.