Їжте, але помірно: 3 несподівані продукти, які підвищують рівень холестерину

Харчування є важливою складовою здорового способу життя. Те, що ви їсте, впливає на здоров'я вашого серця, особливо коли йдеться про рівень холестерину.

Важливо не лише збагатити своє харчування продуктами, багатими на антиоксиданти, а й обмежити споживання тих, які можуть призвести до різкого підвищення рівня холестерину. Усім відомо, що слід уникати смаженої їжі та фаст-фуду, але є продукти про можливий негативний вплив яких ви навіть не підозрюєте. Дієтологиня Джессі Федер розповіла про кілька популярних продуктів, які можуть завдати шкоди здоров'ю вашого серця, якщо їх вживати у великій кількості. Про це пише She Finds.

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Кокос і кокосова олія

Фото: Freepik

Ви, ймовірно, чули про користь кокосової олії, незалежно від того, наносите ви її на волосся для додаткового блиску та м'якості чи додаєте її в їжу, щоб прискорити спалювання жиру. Однак, якщо ви не будете помірковані, вживання занадто великої кількості цього продукту може призвести до підвищення рівня холестерину.

"Кокос і кокосова олія містять дуже велику кількість насичених жирів", — каже Федер. "Насичені жири пов'язані зі збільшенням рівня ЛПНЩ або поганого холестерину. Коли ЛПНЩ збільшується, збільшується і ризик серцевих захворювань". Хоча ця їжа загалом хороша в помірних кількостях, обмеження її споживання є важливим кроком у підтримці здорового рівня холестерину.

Жирне молоко

Фото: Freepik

Молоко багате на кальцій, вітамін D, калій та інші речовини, і все це корисно для вашого здоров'я, але дієтолог рекомендує уникати жирного молока, якщо ви хочете знизити рівень холестерину. "Молоко багате на калорії та жири, зокрема й насичені", — каже вона. "Це може призвести до збільшення маси тіла і рівня поганого холестерину. Збільшення маси тіла і споживання насичених жирів пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань". На щастя, існує безліч інших альтернатив, зокрема рослинного молока, які допоможуть вам схуднути.

Горіхи

Фото: Freepik

Так, горіхи дуже корисні, їх часто вважають одним із найкорисніших перекусів і якщо їсти їх у помірних кількостях, вони навіть можуть бути корисними для вашого серця. Однак, як зазначає Федер, ситуація може змінитися, якщо ви переборщите і їстимете надто багато горіхів й надто часто.

"Хоча горіхи корисні в помірних кількостях, вони можуть легко призвести до підвищення рівня холестерину і серцевих захворювань, якщо їх їсти занадто часто", — каже вона. "Горіхи, природно, дуже калорійні, вони багаті насиченими жирами, а також корисними жирами. Ось чому в помірних кількостях вони навіть корисні для серця, але надлишок може призвести до збільшення ваги і підвищення рівня поганого холестерину".

Насправді, всі ці продукти корисні, якщо у вашому раціоні вони присутні в помірній кількості.Тому важливо обмежити вживання кокосової олії, жирного молока і горіхів, якщо ви прагнете знизити рівень холестерину та поліпшити здоров'я серця.

Нагадаємо, дієтолог розповіла, як знизити "поганий" холестерин.

Раніше Фокус писав про те, що високий рівень "поганого" холестерину шкідливий для здоров'я, оскільки сприяє утворенню артеріальних бляшок.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.